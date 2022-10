Festival della Scienza, lo stand di Autostrade dedicato all’innovazione delle infrastrutture stradali

Genova. Uno spazio per raccontare come le innovazioni tecnologiche possano rivoluzionare la mobilità, trasformando strade, veicoli e persone in un unico ambiente interconnesso, prevedendo in anticipo flussi di traffico e quindi tempi di percorrenza in relazione ai cantieri, declinando sulla rete l’intelligenza artificiale o la sostenibilità del “viaggiare elettrico” e sostenibile. Con questi contenuti, anche Autostrade per l’Italia partecipa al Festival delle Scienze di Genova che si è aperto oggi, del quale ha deciso di essere anche sponsor.

“Autostrade per l’Italia crede particolarmente all’innovazione, quale strumento necessario a seguire l’evoluzione nei vari settori industriali, compreso quello delle infrastrutture stradali – spiega Domenico Zagari, program manager del progetto Mercury di Aspi – Questa evoluzione la vogliamo percorrere non da soli, ma accompagnati da quei soggetti che fanno della ricerca e della scienza un mestiere che mira ad innalzare la sicurezza e la qualità della nostra vita: e stiamo parlando delle università e dei centri di ricerca con cui ASPI ha stretto in questi ultimi tempi importanti collaborazioni”.

“Il risultato di queste collaborazioni lo abbiamo portato qui, al Festival delle Scienze, ed è il programma Mercury, attraverso il quale il nostro gruppo lavora alla costruzione di un grande polo unitario e coordinato per l’innovazione tecnologica, al fine di garantire infrastrutture più sicure e partecipare da protagonisti alla rivoluzione che decarbonizzazione, digitalizzazione e nuovi servizi di trasporto stanno apportando a tutti i sistemi di mobilità”