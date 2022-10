Festival della Scienza, il Galata Museo del Mare lancia mostre, eventi, laboratori e conferenze

Genova. Dal 20 ottobre al 1° novembre, nella settimana più scientifica dell’anno, il Galata Museo del Mare partecipa alla XX edizione del Festival della Scienza, rendendosi scenario di oltre 20 attività tra laboratori, conferenze, eventi speciali e mostre, alcuni fruibili per tutta la durata del Festival, altri in giorni e orari specifici.

Le proposte sono realizzate in collaborazione con Enti ed Istituti Scientifici, Università e Associazioni, mentre le conferenze vedono la partecipazione di illustri esperti di ogni settore. Gli argomenti trattati in Museo spaziano dalla Fisica all’Astronomia, dal Fumetto alla Biologia, dalla Matematica alla Navigazione.

Tra le proposte disponibili si segnala il laboratorio “Un linguaggio da mar1na10! dalla lingua franca al codice binario”, adatto a ragazzi dai 9 ai 13 anni. L’attività propone un percorso per scoprire il segreto e il fascino di una lingua comune usata almeno dal XVI secolo fino al 1800 dai marinai del Nord Africa ed europei per comunicare fra loro nei porti del Mediterraneo.

I partecipanti scopriranno i termini di quella lingua usando altre lingue! Troveranno le parole codificate nella lingua del computer (le stringhe di 1 e 0 del codice binario) e riceveranno le istruzioni per decodificarle.

Potranno verificare la correttezza interagendo con personaggi virtuali che dalla LIM del laboratorio spiegheranno ai partecipanti la vita nei porti antichi. “Un linguaggio da mar1na10!”, accessibile dalle 10.00 alle 16.00 nei feriali e dalle 10.00 alle 19.00 nei festivi e prefestivi, è curato dall’Associazione Promotori Musei del Mare, Università degli Studi di Genova- Dipartimento di Informatica Bioingegneria Robotica e Ingegneria dei Sistemi, Associazione EPICT-ITALIA e Coordinamento Liguria di ICOM-Italia.

La partecipazione a conferenze e laboratori è possibile grazie all’acquisto del biglietto del Festival della Scienza, con obbligo di prenotazione per scuole e gruppi. Informazioni e programma completo del Festival su www.festivalscienza.it.

Mostre

Dal 20 ottobre al 1° novembre

Orari: feriali 10:00 – 16:00, prefestivi e festivi 10:00 – 19:00

“10 anni di Comics&Science. La scienza a fumetti”

Da 6 anni

La mostra fa parte del ciclo di eventi ‘Comics&Science’ al Festival della Scienza, per celebrare i 10 anni della collana, edita da CNR Edizioni (Direttori editoriali: Roberto Natalini e Andrea Plazzi).

A cura di CNR – Istituto per le applicazioni del calcolo “Mauro Picone”

In collaborazione con CNR – Unità Comunicazione, Symmaceo Communications, Università degli Studi di Genova

“Parole dalla Terra. Ascoltare la voce del nostro pianeta”

Da 11 anni

A cura di Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Conferenze

21 ottobre, ore 18:00

“Che confusione i paradossi! Late Friday Show – Episodio 1”

CONFERENZA/Spettacolo con Luigi Amedeo Bianchi, Roberto Lucchetti, Giuseppe Rosolini, Elena Tosato, modera Mattia Crivellini

Da 14 anni

In collaborazione con UniGE – Dipartimento di Matematica

22 ottobre, ore 18:00

“Ingannevoli trasmutazioni. Dall’alchimia alla chimica moderna”

Conferenza con Giovanni Eccher, Sergio Ponchione, Francesco Vizza, modera Andrea Plazzi

Da 11 anni

L’evento fa parte del ciclo di incontri e laboratori ‘Comics&Science’ al Festival della Scienza, per celebrare i 10 anni della collana, edita da CNR Edizioni (Direttori editoriali: Roberto Natalini e Andrea Plazzi).

23 ottobre, ore 16:00

“Parlare di scienza in Mondi Virtuali. Videogiochi al servizio della comunicazione scientifica”

Conferenza con Francesco La Trofa, Lara Oliveti, Luca Roncella, modera Giacinto Barresi

Da 14 anni

In collaborazione con Istituto Italiano di Tecnologia, Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci, Melazeta

23 ottobre, ore 18:00

“Attenzione, DNA in mare! Sulle tracce di tartarughe e cetacei del Mediterraneo Conferenza”

Incontro con Antonella Arcangeli , Gianluca Sarà, Elena Valsecchi, modera Francesco Tomasinelli

Da 14 anni

In collaborazione con Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)

25 ottobre, ore 18:00

“Clima 2050. Matematica e fisica per il futuro del sistema Terra”

Conferenza con Annalisa Cherchi, Susanna Corti

Da 16 anni

In collaborazione con CNR – Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima, Zanichelli Editore

26 ottobre, ore 18:00

“La Medusa Immortale. I 150 anni della Stazione Zoologica Anton Dohrn”

Conferenza con Ferdinando Boero, Diego Cajelli, Francesco Frongia, modera Andrea Plazzi

Da 14 anni

L’evento fa parte del ciclo di incontri e laboratori ‘Comics&Science’ al Festival della Scienza, per celebrare i 10 anni della collana, edita da CNR Edizioni (Direttori editoriali: Roberto Natalini e Andrea Plazzi).

27 ottobre, ore 18:00

“Cherchez, les femmes! Programmazione spaziale contro gli stereotipi”

Conferenza con Andrea Plazzi, Sara Menetti, Susanna Raule, modera Roberto Natalini

Da 14 anni

L’evento fa parte del ciclo di incontri e laboratori ‘Comics&Science’ al Festival della Scienza, per celebrare i 10 anni della collana, edita da CNR Edizioni (Direttori editoriali: Roberto Natalini e Andrea Plazzi).

28 ottobre, ore 18:00

“Nata sotto il Segno del Toro. Vita e scoperte di Maryam Mirzakhani”

Conferenza con Andrea Plazzi, Chiara De Fabritiis, modera Roberto Natalini, modera Davide La Rosa

Da 14 anni

L’evento fa parte del ciclo di incontri e laboratori ‘Comics&Science’ al Festival della Scienza, per celebrare i 10 anni della collana, edita da CNR Edizioni (Direttori editoriali: Roberto Natalini e Andrea Plazzi).

29 ottobre, ore 16:00

“Un matematico prestato alla Disney”

Conferenza con Alberto Saracco

Da 14 anni

La conferenza fa parte del ciclo di eventi ‘Comics&Science’ al Festival della Scienza, per celebrare i 10 anni della collana, edita da CNR Edizioni (Direttori editoriali: Roberto Natalini e Andrea Plazzi).

29 ottobre, ore 18:00

“Un Fisico al Polo Nord. Aldo Pontremoli e l’impresa del dirigibile Italia”

Conferenza con Giuseppe Biagi, Luisa Cifarelli, Matteo Leone, Nadia Robotti, modera Angela Bracco

Da 16 anni

In collaborazione con Centro Fermi – Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi, Società Italiana di Fisica

30 ottobre, ore 16:00

“Storie di corallo, devozione e conservazione. I reliquiari della Madonnetta di Genova”

Conferenza con Giorgio Bavestrello, Enzo Dagnino, Pier Guido Quartero, modera Laura Cornara

Da 16 anni

31 ottobre, ore 16:00

“La vita inevitabile. Un Replicante alla ricerca della Vita”

Lectio Magistralis con Pier Paolo Di Fiore

Da 16 anni

In collaborazione con Codice Edizioni

31 ottobre, ore 18:00

“Imparare costruendo nuove proteine. Learning by building basato sulla fisica”

CONFERENZA con Loredana Casalis, Vincenzo Martorana, Anna Moroni, modera Paolo Bianchini

Da 16 anni

In collaborazione con Società Italiana di Biofisica Pura e Applicata

1° novembre, ore 16:00

“Travolti da un atomico destino Perché non ci fidiamo del nucleare”

Conferenza con Silvia Kuna Ballero, Marco Cattaneo

Da 14 anni

In collaborazione con Chiarelettere Editore

Eventi speciali

21 e 24 ottobre, ore 10:00 e ore 11:00

“Giornalista scientifico per un giorno. Informazione e scienza (non) sono un gioco”

Evento speciale Con Elena Eva e Stefano Solarino

Da 14 a 19 anni

A cura di Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

25 ottobre – ore 10:00 e ore 11:30

“Lavorare con metodo… scientifico. Osservazione, domande e risposte”

Evento speciale Con Alberto Diaspro

Da 11 a 15 anni

A cura diALPIM – Associazione Ligure Per I Minori

Laboratori

20 ottobre – 1° novembre: feriali ore 10:00 – 16:00, prefestivi e festivi ore 10:00 – 19:00

“Blocco su blocco Avvicinarsi al pensiero computazionale”

Laboratorio da 8 a 13 anni

A cura di UniGE – Dipartimento di Informatica Bioingegneria Robotica e Ingegneria dei Sistemi

20 ottobre – 1° novembre – feriali ore 10:00 – 16:00, prefestivi e festivi ore 10:00 – 19:00

“Racconta la scienza… disegnando!Impara il linguaggio dei fumetti”

Laboratorio dai 6 anni

Il laboratorio fa parte del ciclo di eventi ‘Comics&Science’ al Festival della Scienza, per celebrare i 10 anni della collana, edita da CNR Edizioni (Direttori editoriali: Roberto Natalini e Andrea Plazzi).

A cura di CNR – Istituto per le applicazioni del calcolo “Mauro Picone”

In collaborazione con Symmaceo Communications, Università degli Studi di Genova

20 ottobre – 1 novembre – feriali ore 10:00 – 16:00, prefestivi e festivi ore 10:00 – 19:00

“Un linguaggio da mar1na10!”

Laboratorio da 8 a 13 anni

A cura di Associazione Promotori Musei del Mare, Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Informatica Bioingegneria Robotica e Ingegneria dei Sistemi, Associazione EPICT

26 e 27 ottobre, ore 10:00 – 14:00

“Ma come parlano questi matematici? Comiche assurdità tra formule e concetti”

Laboratorio da 16 a 19 anni

A cura di Lisa Valentini

In collaborazione con Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Matematica

28 ottobre, ore 10:00 – 12:00

“Occhi aperti sul pianeta Terra! Un fumetto alla scoperta dei satelliti”

Laboratorio da 11 a 13 anni

L’evento fa parte del ciclo di incontri e laboratori ‘Comics&Science’ al Festival della Scienza, per celebrare i 10 anni della collana, edita da CNR Edizioni (Direttori editoriali: Roberto Natalini e Andrea Plazzi).

A cura di CNR – Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale

In collaborazione con CNR – Istituto per le applicazioni del calcolo “Mauro Picone”, CNR – Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente, CNR – Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine