Famiglia di cinghiali a Villa Gruber: parco chiuso per la cattura, saranno abbattuti

Genova. Mattinata movimentata per il parco storico di Villa Gruber, dove questa mattina è stata avvistata una famiglia di cinghiali. Immediato l’intervento della polizia locale che ha chiuso il parco cittadino in attesa dell’intervento della vigilanza regionale.

La segnalazione è arrivata poco dopo le 9: i cancelli della villa sono stati quindi chiusi, per evitare che famiglie di umani potessero entrare in contatto con gli animali creando situazioni di potenziale pericolo.

Alle ore 13 il parco è stato nuovamente riaperto al pubblico, dopo che i tre esemplari di ungulati sono stati catturati. Secondo quanto predisposto dalle linee guida di Ispra, gli animali selvatici saranno abbattuti: “La presenza di cinghiali al di fuori degli ambiti naturali produce notevoli rischi per la pubblica incolumità, contrasti con gli agenti della Nucleo Regionale di Vigilanza Faunistico Ambientale che debbono provvedere alla rimozione di questi animali per cui, si ricorda, non è consentito il rilascio negli ambiti naturali, come sottolineato dalla nota ISPRA prot. 47514 del 20 luglio 2016″.

Questo il passaggio dello studio propedeutico del Piano Faunistico di Regione Liguria, dove a pagine 38 si evidenzia la sorte di ogni selvatico catturato, per i quali non è previsto nessun rilascio nei boschi.

(Foto: archivio)