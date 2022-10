Esselunga a Sestri Ponente, Bucci: “Molti cittadini sono super contenti e mi ringraziano”

Genova. “Io ricevo decine di manifestazioni di cittadini di Sestri super contenti dell’arrivo di Esselunga. Il sindaco è il sindaco di tutti e deve pensare a tutti quanti. Se devo pensare ai cittadini che mi dicono grazie ce ne sono tantissimi, forse non vanno sui giornali”. Così interviene Marco Bucci dopo l’assemblea pubblica di ieri nella delegazione del Ponente che ha visto residenti e commercianti scendere in piazza contro lo sbarco del nuovo ipermercato nell’area ex Cognetex di via Hermada.

A lanciare l’iniziativa è stata MariaJose Bruccoleri, consigliera comunale di Genova Civica (la lista di Ariel Dello Strologo) e farmacista nella centralissima via Sestri. La nuova struttura di 3.400 metri quadrati, alla quale il Comune ha dato un prima via libera con l’adozione del progetto urbanistico operativo, ha provocato un’alzata di scudi da parte dei titolari dei negozi di vicinato, spaventati dal rischio di perdere clientela a vantaggio del gigante della grande distribuzione.

Resta alta la tensione tra Bucci e i Civ di Confcommercio, che si erano dichiarati “offesi” per aver ricevuto un appuntamento il 15 novembre, “quando tutto sarà deciso”, dicono. “Certo, posso anticipare, ma dovrei dire a qualcuno: tu non vieni perché prima ci sono quelli del Civ di Sestri – replica oggi il sindaco -. Potrei anche farlo, probabilmente lo faremo, ma non è molto simpatico nei confronti di chi ha già un appuntamento da qualche settimana o mese. Chi vuole venga a controllare la mia agenda. Questo discorso dei tempi forse è irrispettoso”.

A chi ricorda che nella campagna elettorale del 2017 aveva promesso “non un metro quadrato in più di supermercati”, Bucci replica che “a Sestri Ponente Esselunga era già prevista, è una richiesta di 10 anni fa. È tutto a posto“. E poi annuncia: “Ci saranno i dati tra qualche giorno che proveranno veramente qual è la situazione del commercio a Genova che – by the way – è decisamente migliore che in tante altre città, quindi io sono assolutamente contento e orgoglioso”.

La nuova struttura si estenderà su 6.400 metri quadri complessivi. Sono compresi 368 nuovi posti auto di cui 146 a disposizione del quartiere e non solo dei clienti del supermercato, un’area giochi per bambini. Un milione di euroverrà speso per lavori di messa in sicurezza del piano di bacino del torrente Chiaravagna. Si tratterà del terzo supermercato Esselunga in città (nonché il più grande) dopo quello già in attività ad Albaro e quello in costruzione a San Benigno. Qui le immagini del progetto e tutti i dettagli.