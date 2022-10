Esordio vincente in Serie B per Basket Pegli: le arancioblù battono in casa il Novara

Genova. Dopo settimane di attesa è cominciata la Serie B piemontese, a cui prende parte il Basket Pegli, che alla prima giornata festeggia la vittoria sul Novara di Coach Ascione (amarezza invece per la squadra maschile, battuta da Pallacanestro Sestri).

Una prima sfida mai in discussione quella di Arecco e compagne. Un primo quarto caratterizzato da grande intensità, offensiva e difensiva, crea il gap tra le arancioblù e le piemontesi. Si va così all’intervallo lungo sul 58-22. Nel secondo tempo il Basket Pegli amministra e incrementa il divario fino a raggiungere il 94-51 finale in un PalaCorradi ricco di spettatori.

“Gli esordi possono nascondere sempre delle insidie. Devo dire che abbiamo avuto un approccio super, entrando nella partita con la giusta mentalità e cattiveria agonistica, cosa che ci ha permesso di scavare subito un gap importante – dichiara coach Mario Conte – Siamo riusciti a tenere altissima l’intensità ed anche l’applicazione mentale con tutte le rotazioni non calando mai, chiudendo con 58 punti realizzati in 20 minuti. La seconda parte è stata tutta in controllo, tenendo comunque alta l’asticella. Contenti per le più piccole, esordienti in campionato senior, che non solo hanno tenuto bene il campo ma sono andate anche a referto. Infine, un ringraziamento a chi è venuto a sostenerci ed ha fatto sentire la voce per 40 minuti. È sempre bello giocare con gli spalti pieni e caldi. Bene così, adesso testa a sabato prossimo”.

