“Errore macroscopico della commissione”: il Tar annulla la nomina di un ricercatore dell’Università di Genova

Genova. “La commissione è incorsa in un macroscopico errore di fondo, perché ha valutato l’intera attività scientifica e didattica della vincitrice pienamente congruente con il settore scientifico del concorso o con tematiche interdisciplinari correlate, nonostante molti suoi lavori e titoli siano estranei sia al settore disciplinare e concorsuale di riferimento”. Con questa motivazione il Tar della Liguria ha annullato la procedura per la selezione e la nomina della vincitrice di un concorso indetto dall’Università di Genova per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato al Dipartimento di Scienze della formazione nel settore Antropologia fisica o biologica. Accogliendo il ricorso della seconda classificata, i giudici amministrativi hanno stabilito che l’Università dovrà rinnovare la valutazione dei candidati.

“Pur considerando l’autonomia didattica e scientifica dell’Università, non si può dilatare il perimetro delle esperienze scientifiche e didattiche rilevanti ai fini della selezione pubblica di un ricercatore in Antropologia, che deve rispettare il preciso e vincolante sistema ministeriale delle classificazioni per settori scientifico-disciplinari – sottolinea il Tar nella sentenza -. Pertanto, anche se il bando mirava al reclutamento di un ricercatore chiamato ad indagare anche temi di antropologia della salute, tale profilo non può essere utilizzato come metro di giudizio per comparare i candidati”.

“La compresenza di tematiche scientifiche e culturali negli insegnamenti e nelle ricerche di Antropologia biologica costituisce il frutto di una peculiare scelta dell’Università genovese, che non può riverberarsi in danno di studiosi formatisi in altri Atenei italiani sotto l’egida della normativa nazionale, che tipizza separatamente i due settori disciplinari e concorsuali” concludono i giudici.