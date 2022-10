Energia, Candia (Lista Sansa): “La strigliata di Confindustria non ci sorprende”

Genova. “La strigliata di Confindustria alla Regione sulla produzione di energia da fonti rinnovabili non ci sorprende, anzi, condividiamo l’attacco visto che la Liguria è l’ultima regione d’Italia nella produzione di energia da fonti rinnovabili”.

Questo il commento della consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia, alla presentazione del position paper di Confindustria dedicato alla transizione energetica.

“Già a maggio avevamo convocato una commissione specifica, a cui ha partecipato anche Confindustria, per capire perché in Liguria le energie rinnovabili non stanno andando – spiega Candia -. In quell’occasione è emerso che la Regione non aveva individuato i siti idonei per la costruzione di impianti grandi per la produzione di energia rinnovabili. Senza questa misura regionale è difficile riuscire ad investire nella creazione di nuovi impianti perché chi fosse interessato finirebbe col perdersi in un iter burocratico lunghissimo con i Comuni“.

Secondo gli obiettivi fissati a livello nazionale nel 2020 la Liguria avrebbe dovuto raggiungere il 14,1% di produzione energetica da fonti rinnovabili, invece la percentuale è ancora ferma al 7,9%. Il risultato peggiore d’Italia.

“Stiamo lavorando per modificare la legge sulle Comunità energetiche perché ci crediamo a livello ambientale e perché pensiamo che siano necessarie per sconfiggere la povertà energetica – sottolinea Candia -. Siamo in un periodo in cui il caro bollette fa chiudere le aziende e mette le famiglie in difficoltà. Ma nonostante ciò la Regione non crede nelle Comunità energetiche come risposta a questa situazione”.

“La dimostrazione – conclude la consigliera regionale – è data dal fatto che fatta questa legge la Regione non ha mai dato nessuna copertura finanziaria. In Lombardia, per fare un esempio, ci hanno messo 20 milioni di euro di dotazione”.