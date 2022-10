Energia, Bucci: “No ulteriori restrizioni oltre al decreto del governo, a Natale luminarie confermate”

Genova. “Per ora faremo in modo di implementare il pacchetto del governo, non vediamo la necessità di stabilire ulteriori restrizioni per i genovesi, però vedremo come procede la situazione nei prossimi mesi”.

Marco Bucci, sindaco di Genova, commenta la firma del decreto del Mite per i tagli al riscaldamento e allo spreco di energia e assicura che l’intervento dell’amministrazione sulle abitudini di cittadini e lavoratori sarà minimo. Il sindaco, nonostante gli extra costi dell’energia annunciati, per il Comune, da oltre 10 milioni di euro, pensa che non sarà necessario fare tagli ulteriori.

A pesare il riscaldamento e l’illuminazione di edifici pubblici, come scuole e sedi dell’amministrazione, ma anche l’illuminazione vera e propria delle strade. In altri Comuni si sta decidendo di tenere al buio alcune vie o di diradare l’accensione dei lampioni nelle ore notturne e prima dell’alba per risparmiare.

“Io sono fiducioso – aggiunge Bucci – anche perché i prezzi dell’energia stanno di nuovo scendendo, non sono certo come prima ma non toccano le punte che abbiamo visto la passata estate”.

I sindaci, in base al decreto, avranno la possibilità di applicare deroghe agli orari e tempi di accensione di calderine e impianti, specialmente in caso di possibili ondate di freddo e il sindaco non sembra intenzionato a rinunciare a questa possibilità. “Per quanto riguarda le possibili deroghe, vedremo – commenta – la salute delle persone è prioritaria rispetto a tutto il resto”.

Anche sul fronte Natale – forse il periodo più energivoro dell’anno – il Comune di Genova non vuole che la città resti al buio, senza luminarie. “Stiamo lavorando per riuscire ad avere situazioni win win, senza fare compromessi al ribasso, ma per ottenere risultati soddisfacenti per tutti”. Nel frattempo “stiamo tentando di rinegoziare qualche contratto con le compagnie”.

Il tema del risparmio energetico da parte del Comune avrebbe dovuto essere affrontato durante l’ultima seduta del consiglio comunale con una mozione ad hoc ma per motivi personali Walter Pilloni, consigliere di maggioranza (Vince Genova) e peraltro imprenditore nel campo dei veicoli elettrici non l’ha presentata. Dovrebbe essere calendarizzata per il prossimo martedì e forse aiuterà ad avere più chiara la road map dell’amministrazione.

Il pressing dei Comuni sul governo. Intanto sul caro bollette l’Anci chiede al prossimo governo un miliardo di euro o i bilanci amministrativi salteranno: 200 milioni da inserire subito nel decreto aiuti quater e 800 milioni nella legge di bilancio per il 2023.