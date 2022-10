Efficientamento energetico, Rossetti: “I 2,5 milioni del bando sono una goccia nel mare”

Genova. “I 2,5 milioni stanziati dall’assessore Benveduti per l’efficientamento energetico delle imprese, sono solo un primo passo rispetto ai reali bisogni e richieste delle aziende, servono invece scelte e investimenti più coraggiosi per soddisfare i reali bisogni delle attività liguri”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti dopo l’annuncio dell’assessore Benveduti del bando per l’efficientamento energetico delle imprese.

“Come stanno facendo altre Regioni, la giunta Toti deve al più presto avviare un piano per investire i fondi del Fondi strutturali per lo sviluppo economico oltre ai 21 milioni del Pnrr previsti per la rigenerazione ambientale. Dobbiamo assolutamente sostenere il sistema delle imprese, senza dimenticarci le infrastrutture pubbliche e quelle che offrono servizi ai cittadini. Ho presentato una mozione che impegna la Giunta ad avviare un bando per consentire a tutti i gestori di impianti sportivi pubblici di alimentarsi con fonti rinnovabili, prevedendo una mappatura regionale dell’impiantistica sportiva volta a individuare il fabbisogno economico-finanziario”.

“Bandi che, vista la crisi economica, devono prevedere una quota di compartecipazione a fondo perduto. Un ragionamento analogo va poi fatto anche per le strutture socio-sanitarie, in forte difficoltà e per le quali tendere all’autonomia energetica potrebbe essere di aiuto per sopperire ai rincari e alle mancate risorse aggiuntive del Fondo sanitario regionale”, conclude il consigliere regionale del Pd.