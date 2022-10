Educazione finanziaria, al via il percorso didattico di Banca Carige per i ragazzi dell scuole

Genova. Oggi ci troviamo di fronte una difficile sfida che può essere anche un’opportunità stimolante: immaginare e costruire un mondo sostenibile da un punto di vista ambientale, sociale ed economico. Questa è una sfida complessa, dall’esito incerto per la quale i temi della scelta e del giudizio sono fondamentali: per questa ragione, in occasione del Mese dell’Educazione Finanziaria e del Festival dello Sviluppo Sostenibile, Banca Carige ha invitato gli studenti delle scuole secondarie di II grado della provincia di Genova a partecipare alla conferenza spettacolo “Le scelte (in)sostenibili” che si è svolta presso l’Auditorium del Teatro Carlo Felice, in collaborazione con FEduF (ABI).

La finanza e l’economia sono oggi più che mai inscindibilmente legate ai valori della sostenibilità e alla responsabilità sociale delle aziende, fronti su cui noi siamo da sempre in prima linea – afferma Matteo Bigarelli, Direttore Generale di Banca Carige. Per questo anche quest’anno proseguiamo il nostro impegno con le scuole per offrire ai ragazzi l’opportunità di sviluppare nuove sensibilità partendo dalle azioni quotidiane e personali che ciascuno può compiere, per avere domani dei cittadini responsabili, consapevoli e rispettosi delle risorse economiche, ambientali e del prossimo.

La conferenza, a cura dei divulgatori scientifici di Taxi 1729, ha proposto ai ragazzi una riflessione sul bene comune, un confronto intelligente e divertente sul concetto di sostenibilità e sul conflitto tra IO e NOI. Gli studenti sono stati coinvolti attraverso divertenti quiz e contest online al fine di stimolare un confronto sull’eterno conflitto tra l’interesse individuale e quello sociale. “Paura di perdere”, “paura del giudizio” e “stanchezza nella decisione” sono solo alcuni dei fattori che influenzano le nostre scelte personali ed economiche. In questo contesto trovano spazio nuovi modelli economici – l’economia circolare e l’economia civile – proposti alle ragazze e ai ragazzi con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sul ruolo che ognuno di noi ha nella sfida globale della sostenibilità.

“La società digitale del prossimo futuro sarà caratterizzata da una crescente attenzione su tre concetti: impatto, sostenibilità e consapevolezza – commenta Giovanna Boggio Robutti, DG di FEduF-Fondazione per l’Educazione Finanziaria – e grazie al supporto di Banca Carige riusciamo a mettere a disposizione dei docenti, delle ragazze, dei ragazzi e delle loro famiglie alcuni percorsi innovativi necessari per acquisire le competenze di cittadinanza economica sempre più fondamentali nell’attuale quotidianità di ognuno di noi”.

La “Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio” (FEduF) è stata costituita dall’Associazione Bancaria Italiana per creare un polo coeso di soggetti impegnati nella diffusione di questa tematica nel più ampio concetto di educazione alla cittadinanza economica e alla legalità. La Fondazione funge da centro di aggregazione del mondo finanziario privato per mettere a disposizione del Paese la grande quantità di esperienze di successo sviluppate. La sua azione si basa su una vasta politica di interlocuzione e di cooperazione, con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, grazie a protocolli di collaborazione con le Regioni, gli Uffici Scolastici Regionali e Territoriali e con altri soggetti pubblici e privati attivi in questo campo.