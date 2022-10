Edilizia, a Genova nuove procedure online per i professionisti del settore

Genova. Un nuovo software per i professionisti per semplificare le procedure, già informatizzate, del portale Edilizia online. Dal 2 novembre, saranno attive le nuove procedure anche per le pratiche gestite dallo sportello unico delle imprese e dell’ufficio procedimenti concertativi per le conferenze dei servizi.

“Con questi aggiornamenti viene implementata la piattaforma base di People cui i professionisti accedono già da diversi anni e il cui utilizzo risulta ormai consolidato – dichiara l’assessore all’Urbanistica Mario Mascia – stiamo lavorando ad una rivisitazione complessiva dei sistemi informatici che governano le procedure, anche per velocizzare e semplificare i passaggi burocratici che coinvolgono autorità pubbliche diverse dalla nostra amministrazione locale, ma nel medio termine queste modifiche delle interfacce con gli utenti consentono di rendere più rapido ed efficiente il caricamento delle pratiche, recependo alcune migliorie che i professionisti aspettavano da tempo e ci hanno segnalato nel corso delle riunioni della Conferenza permanente dell’Edilizia, un tavolo riattivato all’inizio di questo mandato su input del sindaco Bucci. Si tratta di piccole ma importanti modifiche che semplificheranno la vita a chi per lavoro dialoga con la pubblica amministrazione e contribuiranno anche a ridurre i margini di errore e ad accorciare le lungaggini nell’ottica della trasparenza e di attenzione alle procedure”.

Più intuitiva e veloce quindi la registrazione delle informazioni anagrafiche (che possono essere richiamate senza inserirle nuovamente), moduli precompilati, salvataggio automatico ad ogni step di compilazione. L’operatività della piattaforma è efficientata con l’automazione di alcune operazioni ripetitive (verifica e conferma anagrafiche). Sarà anche possibile presentare eventuali integrazioni con l’utilizzo della stessa interfaccia anche per le integrazioni delle pratiche e dismissione dell’attuale Portale Integrazioni.