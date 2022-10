Eccellenza: tutti a caccia delle lepre Albenga

Genova. L’Albenga, in casa del Rivasamba, vuole il settimo sigillo consecutivo, per consolidare la classifica e per cercare di staccare ulteriormente gli avversari, alle prese con partite insidiose.

I calafati, che nella gara di esordio avevano battuto la Lavagnese, puntano a sgambettare gli ingauni, per migliorare una classifica non ottimale,

Il Taggia, sempre vittorioso in casa, punta al terzo successo al Marzocchini, contro la Cairese, seconda in classifica, desiderosa di interrompere la striscia positiva dei padroni di casa, nella speranza di un passo falso dei bianconeri di Buttu,

Imperia ed Arenzano, terze in classifica, sono attese da due trasferte da prendere con le molle.

L’Imperia di mister Lupo, alla ricerca di continuità di risultati, si reca in casa del Rapallo, voglioso di risalire la china: match incerto e da tripla.

L’Arenzano di mister Corradi, sempre vittorioso in casa (nove punti in tre gare), non ha ancora vinto in trasferta, perdendo a Rapallo e pareggiando con Albaro e Sestrese.

Lupi e compagni cercheranno la vittoria, ma si troveranno di fronte la Voltrese, che è partita con il piede e con l’entusiasmo giusto.

La Genova Calcio incrocia i bulloni con il Finale: il successo è d’obbligo per i ragazzi di Maisano, contro gli ostici giallorossi di Ferraro, anche per non perdere ulteriore contatto dall’Albenga.

Trasferta insidiosissima per il Forza Coraggio che si reca nella tana della Lavagnese, desiderosa di dare una secca sterzata ad un campionato al di sotto delle aspettative.

La Sestrese (otto punti in classifica) affronta, al Piccardo, il Baiardo.

I verde stellati, reduci da due pareggi, vogliono ritornare al successo, mentre il Baiardo, inopinatamente ultimo, con 4 punti, punta ad interrompere la serie negativa.

Punti pesanti in palio a Busalla, con i padroni di casa, penultimi con 5 punti, che aspirano a raggiungere l’Athletic Club di Mariani, a quota 8, alla ricerca del primo hurrà fuori dalle mura amiche.