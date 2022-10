Eccellenza, la Lavagnese ha esonerato Vincenzo Cammaroto

Lavagna. Dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative (9 punti in 7 partite) era nell’aria che qualcosa in casa bianconera fosse destinato a cambiare.

E questa mattina è stata ufficializzata una decisione molto forte: l’esonero di Cammaroto, contro l’Albenga in panchina ci sarà un altro allenatore.

La nota del club:

“La Società comunica di aver sollevato dall’incarico Mister Vincenzo Cammaroto.

Dopo una nottata di riflessioni e confronto la Società ha deciso di non proseguire il cammino con il mister genovese, credendo di poter scuotere l’ambiente per provare a rincorrere l’obiettivo del ritorno in Serie D.

Oltre al campionato infatti, la Lavagnese è ancora in corsa per la Coppa Italia regionale che potrebbe avere un prosieguo nazionale.

Nelle prossime ore verrà comunicato il sostituto di mister Cammaroto al quale vanno i più sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto e i migliori auguri per una proficua carriera sportiva”.