Eccellenza. Campomorone ultimo ma mister Pirovano non dispera: “Giocando così ci risolleveremo”

Sei squadre su diciotto, quindi un terzo del totale, sono ultime in classifica nel campionato di Eccellenza. Tra i fanalini di coda a quota 4 punti c’è anche il Campomorone Sant’Olcese di mister Silvestro De Lucia, sostituito in panchina domenica scorsa da Marco Pirovano.

La squadra ha giocato una buona partita contro la capolista Albenga. La forza degli avversari e un po’ di sfortuna hanno però impedito alla squadra di muovere la classifica. La sliding door della gara è arrivata al minuto 59: Galluccio a botta sicura è stato stoppato da Radu e sulla ribattuta l’arbitro non ha assegnato un rigore che ci sarebbe potuto stare per una trattenuta in area. “Avremmo dovuto segnare prima”, commenta il saggio mister Pirovano. Poi, quattro minuti dopo, il filtrante di Costantini è arrivato nei piedi di Anselmo, il quale ha servito Graziani per il goal decisivo. (la cronaca QUI)

Domenica ci sarà la sfida contro un’altra ottima squadra impelagata nel gruppo delle ultime, ovvero l’Angelo Baiardo. Mentre il weekend seguente la squadra ospiterà il Canaletto, anch’esso al momento a quota 4. Due match cruciali per iniziare a mettersi alle spalle un po’ di squadre.