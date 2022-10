Due velox e mezzi pesanti off limits: le nuove ‘regole’ per via Cornigliano

Genova. Il divieto h24 di transito dei mezzi pesanti e il dislocamento di due autovelox fissi: queste sono le decisioni prese dalla giunta del Municipio Medio Ponente per via Cornigliano, la principale via del quartiere recentemente oggetto di una profonda opera di restyling.

Secondo quanto si legge nelle ordinanze approvate in questi giorni, a motivare la scelta dei porre la nuova strada off limits ai mezzi pesanti ci sarebbero diverse segnalazioni di danni “riscontrati al sedime stradale” a causa dei passaggi dei camion. Camion che potrebbero essere deviati agevolmente sulle Guido Rossa.

Per quanto riguarda invece la scelta di predisporre il controllo elettronico della velocità, nel provvedimento municipale sono stati presi in considerazione i nuovi limiti dei 30 chilometri all’ora e i diversi incidenti che si sono verificati in questi mesi soprattutto presso la rotonda dell’intersezione con via Dofour e via Minghetti.

Dopo le deliberazioni del Municipio la palla passa quindi alla direzione Mobilità e trasporti del Comune di Genova per tutte le verifiche del caso e per la messa in opera delle nuove regole pensate per via Cornigliano.