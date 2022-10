Domenica di disagi sulle autostrade genovesi: code e rallentamenti in A10 e A26

Genova. Domenica complicata per chi viaggia sulle autostrade genovesi con diversi congestionamenti e disagi per la viabilità e il traffico, sempre alle prese con cantieri e difficoltà

Si segnalano almeno 7 chilometri di code e rallentamenti sulla A26 tra Masone e il bivio con la A10 in direzione di Ventimiglia a causa di un incidente avvenuto al chilometro zero. I disagi proseguono anche sulla A10 dove alcuni cantieri stanno complicando la fluidità del traffico tra Voltri e Arenzano.

Qualche problema in A7 dove al momento permane la riduzione ad una corsia per la carreggiata verso Milano a causa delle operazioni di ripristino ancora in corso dopo l’incidente di ieri pomeriggio dove un’autocisterna si è ribaltata tra Vignole e Serravalle facendo fuoriuscire il proprio carico di vernici.