Digitalizzazione, Sanna (Pd): “Approvata all’unanimità la mia mozione sugli archivi anagrafici digitali”

Genova. “La digitalizzazione, l’innovazione e la sicurezza nella Pubblica amministrazione rappresentano un obiettivo prioritario per perseguire un concreto sviluppo economico e sociale. È certamente un’operazione complessa che lo stesso PNRR prevede di realizzazione con una serie di tappe fatte di riforme e investimenti. A tale obiettivo non possiamo sottrarci come Regione. Per questo, l’approvazione all’unanimità di questa mozione è un primo passo verso un processo di rinnovamento che offrirà maggiori servizi alla cittadinanza”, dichiara il consigliere regionale Armando Sanna dopo aver presentato in aula una mozione, approvata all’unanimità, che chiede la digitalizzazione degli archivi anagrafici municipali.

“Lo scorso novembre – prosegue Sanna – è stato concluso in tutta Italia il caricamento dei dati, da parte dei comuni, di tutti quei soggetti residenti in Italia e all’estero per i quali è possibile richiedere un certificato all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, cui primo utente è stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tuttavia i dati attualmente digitalizzati sono solo una piccola parte, stimabile intorno ad un terzo, del totale dei dati contenuti negli archivi dei nostri comuni”, sottolinea Sanna.

“Ho presentato questa mozione affinché si agisca rapidamente per completare questo importante processo di rinnovamento dei servizi alla cittadinanza. Questo renderebbe servizi e infrastrutture digitali più efficiente, coinvolgendo Liguria Digitale per una gestione unitaria e omogeneità tecnologica, con l’eventuale coinvolgimento di ANCI Liguria per la selezione di best practice. Nella stessa operazione si possono coinvolgere scuole e università per l’elaborazione dei dati estrapolati dagli archivi al fine di studiare l’evoluzione demografica, sociale ed economica delle nostre comunità. Con un’adeguata iniziativa, la Liguria può diventare capofila e apripista in un importante settore dell’Agenda Digitale del nostro Paese. Sono soddisfatto che la mozione sia stata approvata ad un’unanimità e di aver sensibilizzato la Giunta su un tema così importante che può essere un sostegno in più ai piccoli comuni”, conclude Sanna.