Davide Craviotto brilla al 23° Rally delle Palme

Quella che doveva essere una gara test si è tradotta in una bella partecipazione. In lizza al 23° Rally delle Palme per fare km in vista della finale nazionale della Coppa Rally di Zona, Davide Craviotto, che ha preso parte alla manifestazione del Ponente ligure in coppia con Fabrizio Piccinini ed al volante della Renault Clio della Gima Autosport, ha chiuso l’impegno conquistando la sedicesima piazza assoluta ed uno squillante successo in Classe Rally5.

“Mi ha fatto piacere essere al via del Rally delle Palme – osserva il portacolori della Scuderia dei Fiori – spero sempre, con la mia presenza, di riuscire a dare un piccolo contributo alle manifestazioni liguri, ad aiutarle a crescere un pò di più di anno in anno. Come gara test per la preparazione alla finale di Cassino non poteva andare meglio, anche se abbiamo lasciato qualche secondo per strada per provare diverse soluzioni di set up e varie mescole, in modo da avere qualche dato in più”.

“Ovviamente – prosegue il pilota genovese – siamo contentissimi del risultato oltre che della “piccolina”, una vettura ottimamente curata dalla Gima Autosport. E aggiungo che è anche sempre molto affascinante correre di notte, anche se non siamo più abituati e ho fatto particolarmente fatica: malgrado ciò, siamo riusciti ad imporci in tutte le prove speciali. Ora, però, testa alla finale dove io, quasi cinquantunenne, mi andrò a confrontare con i migliori giovani piloti di tutta Italia”.

Nella foto:

La Renault Clio di Davide Craviotto