Dal Governo oltre 23 milioni al Carlo Felice, Bucci: “Un sospiro di sollievo, faremo investimenti”

Genova. Una boccata d’ossigeno che fa apparire più lontani i tempi in cui la sopravvivenza del teatro sembrava a rischio: alla fondazione che gestisce il Carlo Felice sono stati assegnati 23 milioni e 161mila euro col decreto dei ministeri della Cultura e dell’Economia finalizzato a incrementare la dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche. Soldi che serviranno a ripianare i debiti, ma anche a realizzare investimenti.

Quello assegnato al teatro Carlo Felice è il terzo contributo in ordine di importanza, dopo il Maggio Musicale Fiorentino (35,1 milioni) e il San Carlo di Napoli (25,3 milioni), tra le fondazioni in difficoltà finanziaria. L’erogazione è suddivisa in due annualità: 18,08 milioni nel 2022 e i restanti 5,08 milioni nel 2023.

“Il risultato viene accreditato alla Fondazione Teatro Carlo Felice per ripianare i debiti – spiega Marco Bucci, sindaco di Genova e presidente della fondazione -. Nel 2017 le perdite erano circa 40 milioni, ora sono scese a 28 milioni: abbiamo già risanato il bilancio per 12 milioni, contando che sono stati anni difficili in cui il Covid ha mandato meno persone a teatro. Ma faremo in modo che vengano investiti anche in attività, la più importante riguarda la macchina scenica che ha più di vent’anni e deve essere rimodernata perché vogliamo sia sempre allo stato dell’arte. Bisogna aggiornare software e alcune parti meccaniche sono da mettere a posto, ma noi siamo pronti a fare questi investimenti. Avere a disposizione questi fondi è un sospiro di sollievo”.

“È un risultato che arriva grazie a un ottimo lavoro di squadra e al sostegno dato a questa fondazione dalla collaborazione col ministero che ci ha creduto -. commenta il governatore Giovanni Toti, che mantiene la delega alla Cultura -. È il terzo contributo per importanza che capitalizza questa struttura e che la rende più operativa per la cultura in questa città. Il grande successo della prima Béatrice et Bénédict ha lanciato il Carlo Felice verso una stagione pronta a decretarne il rilancio definitivo. In una fase storica in cui i cittadini hanno voglia di tornare a vivere è giusto sostenere l’arte in tutte le sue forme perché la cultura è un volano fondamentale per il nostro territorio”.

“Il nuovo corso del Carlo Felice – dichiara il sovrintendente Carlo Orazi – raccoglie i risultati di un rigoroso percorso di risanamento economico-finanziario associato a una significativa crescita della produzione artistica. Il progetto artistico collegato a un nuovo modello organizzativo dopo due anni di sperimentazione approda oggi a una stagione lirico-sinfonica estesa a tutto il territorio della Regione. Non sono più auspici ma una realtà che stiamo già praticando”.

Un cammino difficile iniziato nel 1996 quando i grandi teatri d’opera italiani vennero trasformati da enti autonomi di diritto pubblico a fondazioni di diritto privato, senza adeguate dotazioni patrimoniali. Lo squilibrio finanziario è stato attenuato in parte dalla legge Bray del 2013 con cui sono stati attivati contratti di finanziamento trentennali coi teatri d’opera.