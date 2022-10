Dal Boca Juniors a Nino Borsari, al Museo dell’emigrazione alla Commenda una sezione dedicata allo sport

Genova. Il Museo dell’Emigrazione italiana, struttura nazionale che da qualche mese è ospitata nella Commenda di Pré, da oggi ha una nuova sezione dedicata allo sport. Postazioni touch e interattive e un maxi schermo sono dedicate a personaggi come Nino Borsari, ciclista diventato un campione in Australia tra gli anni Trenta e Quaranta, Lorenzo Massa, sacerdote salesiano campione di calcio e fondatore del Club Atlético San Lorenzo de Almagro a Buenos Aires o Juan Manuel Fangio, eroe della Formula 1 di origini abruzzesi e a realtà come il Club Atlético River Plate, nato in Argentina nel 1901 dalla fusione del Rosales e del Santa Rosa e composto da giovani genovesi fino agli “Azzurri” dell’australiano Brisbane City Football Club.

La nuova sezione è stata inaugurata questa mattina alla presenza, tra gli altri, del presidente del Coni Giovanni Malagò. Pierangelo Campodonico, direttore del Mei ha sottolineato: “La storia delle migrazioni si sposa con quella dello sport dalla fine del 1800, ci sono molte storie significative che nascono proprio in quegli anni, bisogna ricordare che a quei tempi gli italiani si trasferivano in società che erano più progredite di quelle di provenienza, società dove c’era una distinzione tra tempo libero e tempo del lavoro, ecco che allora come oggi lo sport era veicolo di inclusione sociale, lo sport è come dovrebbe essere la società: di fronte a regole chiare per tutti nessuno è davvero straniero”.

Oggi le storie di grandi campioni, noti e meno noti, e di società sportive con radici italiane dal Brasile, all’Argentina, all’Australia, al Cile si possono esplorare al Museo nazionale dell’emigrazione italiana grazie alla reinterpretazione tecnologica di ETT Spa-Gruppo Scai, attraverso immagini, video e grandi proiezioni emozionali.

“La sezione sport del Mei – spiega Giovanni Verreschi, amministratore delegato di ETT – attraverso la realizzazione di soluzioni tecnologicamente avanzate, per ETT è stata l’occasione non solo di individuare configurazioni multimediali in linea con contenuti del tutto originali ma, altresì, quella di cimentarsi con tematiche sportive e storiche allo stesso tempo.”

“Infatti lo sport all’interno del Mei – conclude Verreschi – viene coniugato con il contesto socio-economico dell’epoca, quale fattore incidente nelle storie raccontate, per dare un volto agli emigrati che all’estero resero grande l’Italia nelle diverse discipline, dal calcio, al canottaggio, fino al basket. Un approccio editoriale basato su una meticolosa ricerca storica che le tecnologie di ETT hanno consentito di rendere fruibile al pubblico, con un ampio spettro di tematiche”.

“Lo sport ha rappresentato e rappresenta uno tra gli strumenti più efficaci di socialità e di affermazione personale per le comunità di emigrati, ha dichiarato Paolo Masini Presidente Comitato Scientifico Mei Promotore e coordinatore MEI sport. Come MEI abbiamo voluto offrire una narrazione del grande protagonismo dell’emigrazione italiana anche in questo settore. Un lavoro di ricerca continuo e ad ampio raggio che nei prossimi mesi si arricchirà di ulteriori tasselli ed emozioni sullo sport e non solo”.