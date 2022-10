Cremonese-Sampdoria LIVE (0-0): vincere è l’imperativo per non sprofondare

CREMONESE 0 – SAMPDORIA 0

14′ Partita molto combattuta. La Cremonese continua a fare la partita. La Sampdoria non è fluida per quanto concerne la manovra e non si è ancora resa pericolosa nonostante i tanti giocatori offensivi schierati dal primo minuto.

7′ Parata di Audero! Dessers non angola la conclusione e Audero è bravo a rimanere in posizione e a respingere in corner. Esultanza insieme al muro di tifosi blucerchiati che ha idealmente parato il penalty insieme al proprio portiere trovandosi immediatamente dietro alla rete.

5′ Rigore per la Cremonese. Nell’occasione del tiro debole di Okereke, Amione non colpisce il pallone ma direttamente l’avversario. L’arbitro non ha dubbi dopo il check. Colley peggiora la situazione della Samp rimediando un giallo per proteste.

3′ Primo tentativo dei locali. La palla perviene a Okereke in area. L’attaccante stoppa male e indirizza debolmente verso Audero, che blocca senza problemi. Check del VAR, possibile rigore per la Cremonese.

1′ Si parte. Cremonese incaricata del calcio di inizio. Classica divisa rossa con strisce grigie per la formazione di Alvini. Maglia gialla per la Sampdoria.

Ambiente. Tanti i tifosi sampdoriani giunti a Cremona, una grande bandiera con i colori blucerchiati campeggia nel settore ospiti. Nonostante il momento di difficoltà e un orario che non favorisce la presenza allo stadio è nutrita e rumorosa la spedizione di supporter doriani presenti allo stadio “Zini”

Moduli. Cremonese con il modulo 3-5-2. In attacco la coppia formata da Dessers e dall’ex Lavagnese Okereke. Modulo 4-2-3-1 per la Sampdoria. All in per Stankovic, che schiera fin dal primo minuto Verre, Pussetto, Sabiri, Djuricic, Caputo.

Primo tempo

Formazioni

Cremonese: Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Meite, Ascacibar, Pickel, Valeri; Okereke, Dessers. A disposizione: Saro, Sarr, Hendry, Vazquez, Baez, Ciofani, Buonaiuto, Ghiglione, Castagnetti, Felix, Acella, Escalante, Quagliata, Milanese, Tsadjout. Allenatore: Alvini.

Sampdoria: Audero; Bereszynski, Amione, Colley, Murru; Rincon, Verre; Pussetto, Sabiri, Djuricic; Caputo. A disposizione: Contini, Augello, Villar, Conti, Vieira, Murillo, Gabbiadini, Ferrari, Quagliarella, Yepes, Leris, Trimboli. Allenatore: Stankovic.

Arbitro: Maresca di Napoli. Assistenti: Perrotti di Campobasso e Garzelli di Livorno. Quarto ufficiale: Miele di Nola. VAR: Fourneau di Roma 1. AVAR: Colarossi di Roma 2.

Sfida tra mai vincenti, successo cruciale per presentarsi bene alle sfide contro Inter e Fiorentina

Mors tua vita mea dicevano i latini. Nessuna sintesi migliore per la sfida infernale tra i grigiorossi della Cremonese e la Sampdoria. Un pareggio servirebbe poco a entrambe. Vincere è d’obbligo per sistemare una classifica che per entrambe le formazioni è già preoccupante. Zero le vittorie messe in cascina dalle due formazioni. Quattro pareggi valgono il penultimo posto in classifica per la Cremonese. Dietro, soltanto la Sampdoria con i tre guadagnati in 1o partite. La formazione di Stankovic non può fallire visto che potrebbe fare la differenza presentarsi alle sfide con Inter e Fiorentina non da ultima della classe.