Corso Italia, ecco il granito per le nuove panchine: a ottobre saranno montate le prime 16

Genova. Sono arrivate ieri le lastre di granito per le nuove panchine della passeggiata a mare di corso Italia. In questo momento è in corso il taglio del materiale da cui saranno ricavate le prime 16 sedute. L’inizio del montaggio è previsto tra il 17 e il 18 ottobre.

Ad oggi, infatti, sulla promenade per eccellenza della città non è possibile sedersi. I lavori della nuova pista ciclabile, sorta al posto delle panchine-fioriere che delimitavano il camminamento sul lato monte, hanno costretto a ricollocare le panchine sulle mattonelle della passeggiata.

La pista ciclabile è stata inaugurata lo scorso 8 agosto, ma da allora le nuove panchine giacciono transennate in attesa di essere ultimate, tra lo sconforto di residenti e frequentatori di corso Italia che hanno già convissuto con l’impattante cantiere estivo. I lavori dovevano concludersi a giugno ma si sono prolungati a causa delle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime.

Per le panchine è stato riutilizzato in parte il granito di quelle preesistenti, come indicato dalla Soprintendenza. Per costruire la pista ciclabile sono stati rimossi circa 3mila metri cubi di materiali tra pavimentazione e fioriere che sono state conferite in discarica seguendo le norme ambientali. Intorno alla pista sono stati predisposti oltre 2mila metri quadrati di aree verdi che saranno piantumati seguendo i ritmi stagionali con nuovi impianti di irrigazione automatici.