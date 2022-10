Coronavirus, in Liguria 857 nuovi casi: un morto ma calano i positivi

Genova. Sono 857 i nuovi casi di covid in Liguria. Sono emersi da 5151 tamponi, 797 molecolari e 4354 test antigenici. Il tasso di positività è del 16,6%. I guariti nelle ultime 24 ore sono 1101. Il numero dei positivi è in calo: sono 14160, 245 in meno rispetto a ieri. I nuovi positivi sono 375 nell’area di Genova, 145 nel Savonese, 131 nello Spezzino, 116 nell’Imperiese, 90 nel Tigullio.

Gli ospedalizzati sono 250 (10 in terapia intensiva, erano 11), uno in meno. C’è stato un decesso, una donna di 87 anni all’ospedale di Sestri Levante.

I morti da inizio pandemia sono 5604. In isolamento domiciliare ci sono 9802 persone, 141 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 1300 dosi di vaccino.