Genova. Punteggio 1-1 reti di Verre (10′) e Collocolo (33′)



91′ Si riparte: entra Augello per Amione, che aveva problemi fisici. Murru va a fare il centrale

Non bastano novanta minuti per sapere chi andrà agli ottavi di finale di Coppa Italia tra Sampdoria e Ascoli a incontrare la Fiorentina. Dopo 90 minuti il risultato è rimasto inchiodato sull’1-1. Nonostante l’ingresso di diversi titolari, i blucerchiati non sono stati in grado di creare occasioni degne di nota. Anzi è l’Ascoli a essere andato più vicino al gol grazie a Gondo.

90′ Saranno tre minuti di recupero

88′ Sempre Gondo ci prova dalla distanza, palla facile per Contini, che para a terra

guarda tutte le foto 46



Le immagini di Sampdoria-Ascoli

87′ Ancora Gondo riesce a tenere in campo il pallone evitando il fallo di fondo e impegna Contini che respinge in uscita

82′ Triplo cambio nell’Ascoli: escono Giovane, Adjapong e Collocolo per Eramo, Donati e Falzerano

78′ Ammonito Tavcar per un intervento in ritardo

74′ Ultimo cambio per la Sampdoria: dentro Leris per Yepes

73′ Ammonito Yepes per una trattenuta

72′ Sponda di Caputo per Gabbiadini, che tenta il sinistro dalla lunetta: palla tra le braccia di Guarna

70′ Occasione Ascoli: da un calcio piazzato di Falasco sul secondo palo sbuca Gondo che di testa mette sull’esterno della rete

67′ Calcio d’angolo per la Sampdoria, rimpallo favorevole sulla schiena di Adjapong, ma sugli sviluppi la difesa avversaria sbroglia

65′ Arriva il momento di Gabbiadini per Sabiri

63′ Tentativo di Giovane dalla distanza che finisce alle stelle

58′ Doppio cambio nell’Ascoli: fuori Mendes e Lungoyi per Bidaoui e Gondo

58′ Corner sprecato dalla Sampdoria

46′ Triplo cambio nella Sampdoria: dentro Caputo, Villar e Djuricic al posto di Quagliarella, Villar e Pussetto

Primo tempo tra Sampdoria e Ascoli che termina sull’1-1: al gol di Verre al 10′ ha risposto Collocolo al 33′, sfruttando uno spazio tra Ferrari e Amione. La Sampdoria ha schierato in extremis Rincòn a causa di un infortunio nel riscaldamento di Vieira. Nessuna occasione, a parte i gol, da entrambe le parti. Sarà necessario probabilmente l’ingresso di qualche elemento in più dei titolari per tentare di sbloccare di nuovo il risultato.



48′ Ammonito Rincòn per un’entrata a gamba tesa

45′ Tre minuti di recupero

33′ Pareggio dell’Ascoli: Collocolo si infila tra i centrali della Samp sfruttando il suggerimento rasoterra di Botteghin da centrocampo e con un destro batte Contini

31′ Ferrari guadagna un calcio d’angolo. Batte Sabiri, ma la palla attraversa l’area senza che nessuno riesca a intervenire

29′ Brutto scontro tra Murru e Adiapong, testata che costringe l’Ascoli a intervenire con un “turbante” improvvisato sulla testa del giocatore

21′ Ancora Verre ci prova dalla distanza: stavolta il tiro è centrale e Guarna blocca

10′ Sampdoria in vantaggio! Sabiri contrasta un avversario a centrocampo, e dà palla a Verre, che si invola verso Guarda, infilandolo in uscita con un diagonale preciso nell’angolino

8′ Ancora un calcio piazzato di Sabiri dalla stessa posizione precedente, stavolta tentativo in porta, altissimo

5′ Rincòn a terra, ha subito un brutto colpo su un contrasto

3′ Cross basso di Sabiri da calcio piazzato, Tavcar spazza via dall’area

1′ Si parte con palla all’Ascoli che attacca verso la Nord

C’è Contini in porta (e non Ravaglia), ma anche Amione, Conti, Pussetto, Yepes. Per il turno di Coppa Italia contro l’Ascoli, Stankovic dà spazio a diversi giocatori che hanno calcato poco o per nulla il campo in questo inizio di campionato. Dal primo minuto anche Sabiri e Quagliarella. Rincon sostituisce Vieira, infortunatosi durante il riscaldamento.

Ecco le formazioni in campo:

Sampdoria-Ascoli 1-1

10′ Verre; 33′ Collocolo



Sampdoria: Contini, Conti, Ferrari, Amione (91′ Augello), Murru, Sabiri (65′ Gabbiadini), Rincon (46′ Villar), Yepes (74′ Leris), Verre, Quagliarella (46′ Caputo), Pussetto (46′ Djuricic).

Allenatore: Stankovic

A disposizione: Audero, Ravaglia, Villa, Trimboli.

Ascoli: Guarna, Tavcar, Botteghin, Falasco, Adjapong (82′ Donati), Collocolo (82′ Falzerano), Giovane (82′ Eramo), Calligara, Giordano, Lungoyi (58′ Gondo), Mendes (58′ Bidaoui).

Allenatore: Bucchi

A disposizione: Bolletta, Quaranta, Dionisi, Palazzino, Fontana.

Arbitro: Zufferli di Udine

Ammoniti: Rincòn, Yepes (S); Tavcar (A)

Spettatori: 4.738 paganti, incasso 28.492 euro