Coppa Italia: l’Iren Genova Quinto batte il Bogliasco e si qualifica per la final eight

Bogliasco. Dopo aver superato il Catania in mattinata, l’Iren Genova Quinto torna in vasca dopo circa due ore ma riesce a fare sua, senza alcun problema di sorta, anche la gara con il Bogliasco, che i biancorossi vincono con un netto e mai in discussione 17-4.

Gara a senso unico, come detto, con la squadra allenata da Luca Bittarello che ha preso il largo sin dal primo tempo e poi ha tenuto i bogliaschini sempre a debita distanza, schierando per ampi tratti della partita una squadra dall’età media molto bassa, con i giovani Simone Villa, Jacopo e Niccolò Gambacciani, e anche con Rocco Valle in porta al posto di Francesco Massaro dalla metà del terzo tempo sino al fischio finale.

Sei punti il bottino nel raggruppamento, che consentono quindi alla formazione genovese di finire il girone al secondo posto, alle spalle della Pro Recco, conquistando così il lasciapassare per la final eight di Coppa Italia.

Le altre squadre qualificate alla final eight: AN Brescia, Circolo Nautico Posillipo, Pro Recco, Rari Nantes Savona, Telimar Palermo, Pallanuoto Trieste e CC Ortigia 1928.

Il tabellino:

Netafim Bogliasco 1951 – Iren Genova Quinto 4-17

Netafim Bogliasco 1951: Prian, Bottarello, Broggi, Gavazzi, Blanchard, Vavassori, Mudrakzija, Brambilla, Boero 1, Radojevic 2, Puccio, Canepa 1, Di Donna. All. Magalotti

Iren Genova Quinto: Massaro, N. Gambacciani e, Di Somma, Villa, Molina Rios 6 (1 rig.), Ravina 1, Fracas 2, Nora 1, Figari, Mijuskovic 2, M. Gitto 1, J. Gambacciani 1, Valle. All. Bittarello

Arbitri: Pinato e Brasiliano

Note: parziali 0-2, 1-6, 2-5, 1-4. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Bogliasco 2/9 e Quinto 2/4 + un rigore