Coppa Italia: due successi in quattro gare, il Rapallo approda alla final six

Rapallo. Risultato di prestigio per il Rapallo Pallanuoto nella prima manifestazione ufficiale della stagione agonistica 2022/2023, la prima fase della Coppa Italia.

La formazione di patron Antonucci, ritornata nella massima serie, stacca il pass per la final six di Coppa Italia che si svolgerà dal 3 al 5 marzo del 2023, in sede ancora da definire.

Il preliminary round della coppa nazionale femminile, disputato dal 14 al 16 ottobre, prevedeva una formula a dieci squadre divise in due gironi da cinque, con acceso per le prime tre classificate di ciascun concentramento alla final six.

Le ragazze di coach Luca Antonucci, chiamate ad un tour de force che le vede impegnate a disputare quattro partite in due giorni, ipotecano il passaggio alla fase finale nei primi due incontri in programma. La prima sfida contro la RN Bologna, altra formazione neopromossa, vede le gialloblù imporsi con un netto 11 a 5. Nella seconda gara è di scena il derby ligure con il Bogliasco, vinto per 11 a 8. Sei punti fondamentali che valgono il terzo posto nel girone e l’accesso alle finali. Girone che vede nelle prime due posizioni, due corazzate come Plebiscito Padova 12 punti prima, ed Ekipe Orizzonte 9 punti seconda.

Piu attrezzate le patavine e le etnee hanno la meglio sul RPN con il risultato finale rispettivamente di 16 a 5 e 17 a 7. Ottimo il primo impatto con la Serie A1 delle giovanissime atlete del Rapallo che guidate dalle giocatrici più esperte dimostrano lo spirito giusto per il prosieguo della stagione.

Dello stesso parere il capitano Ursula Gitto: ”Primo obbiettivo della stagione raggiunto e non era affatto scontato, dato che siamo una neopromossa. Dopo le fatiche di questa manifestazione posso affermare che la squadra mi è piaciuta, logicamente sono tante le situazioni da analizzare e su cui dobbiamo lavorare ma non sono mancati gli aspetti positivi. Spirito, mentalità e soprattutto la disponibilità al lavoro e la volontà di migliorarci sono tutti elementi giusti per affrontare la massima serie. Siamo solo all’inizio e sabato saremo impegnate nella prima di campionato, sarà una storia completamente diversa, anche se l’avversario sarà lo stesso di ieri (ndr, la RN Bologna), quindi serve archiviare la Coppa Italia e concentrarsi subito sulla trasferta di Bologna”.

Si respira entusiasmo e positività tra le fila del RPN ma anche consapevolezza che nulla è stato fatto e che rimane indispensabile la disponibilità al lavoro quotidiano per correggere tutte quelle situazioni evidenziate sin ora, come conferma anche coach Antonucci: “Giudizio molto positivo sulle ragazze per quanto fatto nella Prima Fase di Coppa Italia, raggiunta la qualificazione in un girone difficilissimo, visto che Padova ed Ekipe sono di un livello superiore ed ipotecavano le prime due posizioni, si giocava praticamente per un solo posto, quindi molto bene. Chiaramente dobbiamo ancora lavorare tanto soprattutto allenandoci tutte insieme, dato che per svariati motivi non abbiamo avuto molto tempo per farlo. E’ stato un banco di prova importante, sotto tutti i punti di vista, un’occasione notevole per creare amalgama di squadra e approfondire la conoscenza con i nuovi innesti, oltre che per provare e sistemare situazioni tecniche. C’è tantissimo lavoro da fare, tanti gli aspetti da curare, siamo una squadra neopromossa formata da tante giovanissime, sono ben nove le esordienti in massima serie, non è affatto semplice ne scontato creare e mettere in pratica tutti i meccanismi di squadra. Ora ci godiamo il passaggio del turno con un meritato giorno di riposo, poi subito concentrate sulla prima di campionato di sabato prossimo a Bologna, dove ci aspetta un impegno difficilissimo in un campo molto ostico, guai a sentirsi appagati dal risultato ottenuto in coppa, perché sarà una partita completamente diversa, una trasferta piena di insidie, subito testa alla prossima partita”.