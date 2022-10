Coppa Italia: buon rodaggio per le ragazze del Bogliasco

Bogliasco. Un Netafim Bogliasco ancora in fase di rodaggio fatica più del previsto nel girone della prima fase di Coppa Italia femminile svoltosi tra venerdì e oggi alla Vassallo.

Malgrado il calore offerto dal pubblico amico le ragazze allenate da Mario Sinatra, in vasca con una formazione profondamente rinnovata rispetto al passato campionato, solo a tratti sono riuscite ad esprimere il proprio potenziale nelle quattro partite che le hanno viste protagoniste, arrancando nelle prime uscite per poi migliorare alla distanza e chiudere con la prima vittoria di questa stagione. Un crescendo che tuttavia non è bastato per strappare il pass per la fase finale del torneo tricolore.

Dopo aver incassato un pesantissimo 14-1 contro il quotato Padova nella sfida d’esordio, le biancazzurre si sono parzialmente riscattate, almeno dal punto di vista del gioco e del carattere, con le campionesse d’Italia del Catania. Una partita che le siciliane hanno vinto con ampio vantaggio, come da pronostico, ma ben meno agevolmente di quanto non dica il 15-5 finale. Ma se le prime due partite erano oggettivamente fuori portata per le liguri, il vero rammarico per Millo e compagne resta quello di non essersi sapute esprimersi sui propri livelli nel derby con il Rapallo, crocevia decisivo per il passaggio del turno. Complice un amalgama ancora non perfetto e le condizioni fisiche precarie della convalescente Rosa Rogondino, comunque autrice di due reti contro le tigulline dopo aver saltato le prime gare, le biancazzurre si sono fatte sorprendere dalle ‘cugine’, abili ad imporsi per 11-8. Una sfida presto indirizzatasi verso Rapallo, con Bogliasco che generosamente ma invano ha cercato fino all’ultimo di ricucire uno strappo maturato già nei primi 8 minuti di gioco.

L’unico sorriso della tre giorni è così arrivato nella partita conclusiva del raggruppamento, quella che ha opposto le biancazzurre alla Rari Nantes Bologna. Dopo l’ennesima falsa partenza, che ha permesso alle emiliane di arrivare all’intervallo lungo sopra di quattro, Bogliasco ha cambiato marcia nella seconda parte dell’incontro, dimezzando lo svantaggio nel terzo tempo ed annullandolo a metà del quarto. A 2’30” dalla sirena le levantine hanno poi messo la freccia, portandosi a casa un incoraggiante 9-8. Un risultato che non evita l’eliminazione dalla competizione ma che se non altro permette di chiudere con una spolverata di serenità una tre giorni densa di indicazioni rilevanti per Sinatra e le sue ragazze in vista dell’esordio in campionato di sabato prossimo in casa della Brizz Acireale.

“Siamo partite male – analizza il tecnico bogliaschino – contro due squadre nettamente più forti di noi. Poi però siamo andate via via crescendo, facendo anche diverse cose buone. Purtroppo creiamo tantissimo, forse anche più dell’anno scorso, ma sbagliamo troppo. Le nuove ovviamente ancora faticano ma è normale visto che erano alle prime gare ufficiali con noi. Uscire dalla coppa non è bello ma ce ne faremo una ragione. Il nostro obiettivo comunque non cambia: erano e restano i playoff. Anche perché non possiamo che crescere e migliorare. A cominciare dalla gara di sabato contro una squadra neopromossa e molto motivata, prima tappa di un campionato che sarà difficile ma anche molto stimolante. Sono convinto che la strada sia quella giusta”.

Da sottolineare l’organizzazione pressoché perfetta di un grande evento sportivo che per un interno fine settimana ha avuto in Bogliasco una delle capitali della pallanuoto nazionale. Un bis per la società biancazzurra che già nel weekend precedente aveva avuto l’onore di ospitare analogo evento al maschile.

Di seguito i tabellini.

1^ Giornata – Venerdì 14 Ottobre

Bogliasco 1951 – C.S. Plebiscito Padova 1-14

Bogliasco: Uccella, Riccio, Di Maria, Cuzzupè 1, Mauceri, G. Millo, Lombella, Rosta, Paganello, Cavallini, Carpaneto, Spampinato, Oberti. All. Sinatra.

Padova: Teani, Barzon 1 (rig.), Valyi, Citino 1, Queirolo, Casson 2, A. Millo 2 (1 rig.), Tognon, Mckelvey 1, Meggiato 1 (rig.), Centanni 3, Cassarà 1, Giacon. Posterivo.

Arbitri: Zedda e Schiavo

Note: parziali 1-6, 0-3, 0-2, 0-3. Nessuna uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Bogliasco 0/5, Padova 3/6 + 3 rigori.

2^ Giornata – Sabato 15 Ottobre

L’Ekipe Orizzonte – Netafim Bogliasco 1951 15-5

L’Ekipe Orizzonte: Celona, Halligan 1, Grasso 1, Viacava 2, Gant, Bettini 4, Palmieri 3, Marletta 1 (rig.), Gagliardi, Williams, Oliva 2 (2 rig.), Morena 1, Condorelli. All. Miceli

Netafim Bogliasco 1951: Uccella, Riccio, Perazzoli, Cuzzupè, Mauceri, Millo, Lombella 1, Rosta, Paganello 2, Cavallini, Carpaneto, Scampinato 2, Sokhna. All. Sinatra

Arbitri: Zedda e Nicolai

Note: parziali 4-0, 5-2, 4-1, 2-2. Uscita per limite di falli Williams (O) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Orizzonte 2/5 + 3 rigori e Bogliasco 2/13

3^ Giornata – Sabato 15 Ottobre

Netafim Bogliasco 1951 – Rapallo Pallanuoto 8-11

Netafim Bogliasco 1951: Uccella, Riccio, Di Maria, Cuzzupè 2, Mauceri, G. Millo, Lombella 2 (2 rig.), Rogondino 2 (1 rig.), Paganello 2, Rosta, Carpaneto, Spampinato, Sokhna. All. Sinatra

Rapallo Pallanuoto: Caso, Zanetta 2, Gitto 3, Giavina, Carrasco 1, Vanelo, Gnetti, Cabona 2, Costa, Rossi 1, Bianconi 1, Apilongo. All. Antonucci

Arbitri: Schiavo e Zedda

Note: parziali 2-4, 2-1, 1-3, 3-3. Uscite per limite di falli Riccio (B) e Zanetta (R) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Bogliasco 2/7 + 3 rigori e Rapallo 2/6

4^ Giornata – Domenica 16 Ottobre

Netafim Bogliasco 1951 – RN Bologna 9-8

Netafim Bogliasco 1951: Uccella, Riccio 1, Di Maria, Cuzzupè, Mauceri 2, Millo 1, Lombella, Rogondino 2, Paganello 1, Rosta 1, Carpaneto, Spampinato 1, Oberti. All. Sinatra

RN Bologna: Sesena, Repetto 3 (1 rig), Perna 1, Lekness1, Mazzia, Musso, Morselli 1, Lepore, Marchetti, De Vincentiis, Altamura 2 (1 rig.), Toth, Allotta. All. Posterivo

Arbitri: Schiavo e Scappini