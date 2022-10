Controllo in centro storico, i carabinieri arrestano uno spacciatore di crack e denunciano il cliente

Genova. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Genova – Centro, durante servizio antidroga nel centro storico, hanno arrestato in flagranza di reato – per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti – un gambiano di 30 anni, con precedenti di polizia, irregolare.

L’uomo, fermato in via Gramsci e sottoposto a controllo, aveva in tasca del crack suddiviso in dosi e 100 euro, provento dell’attività illecita.

Il 30 enne, durante il controllo, ha anche spintonato i carabinieri nel tentativo di divincolarsi.

Durante lo stesso servizio i carabinieri hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere un 60enne genovese, pregiudicato, che durante la contrattazione dello stupefacente con lo straniero arrestato, ha opposto resistenza ai carabinieri.

Perquisito è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di uno spray urticante con caratteristiche vietate.

Un 18enne del Gabon, denunciato per resistenza, poiché fermato per un controllo in via Buozzi, per sottrarsi all’identificazione, ha opposto attiva resistenza.