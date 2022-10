Consiglio comunale di Genova, seggio conteso tra Udc e Forza Italia: deciderà il Tar

Genova. La questione del seggio del consiglio comunale di Genova conteso da Forza Italia e Udc si chiuderà, probabilmente, solo il prossimo 13 gennaio quando il Tar della Liguria discuterà ed emetterà un giudizio sul ricorso presentato da Daniele Pin, dentista e candidato con l’Udc alle scorse comunali.

A giugno, dopo il voto, un primo calcolo aveva stabilito che l’Udc avrebbe avuto almeno un seggio ma il riconteggio delle schede, scattato a causa di una serie di irregolarità e lacune documentali, aveva ribaltato il risultato facendo scattare un secondo seggio per Forza Italia.

Alberto Villa, segretario genovese dell’Udc, con l’amaro in bocca aveva preso atto della situazione ma aveva già fatto capire che non si sarebbe arreso.

E infatti il suo iscritto, Daniele Pin, ha deciso di ricorrere al tribunale amministrativo contro Paolo Aimé (Forza Italia) per l’annullamento del verbale di proclamazione degli eletti per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale di Genova lo scorso giugno.

Paolo Aimé era, appunto, il secondo eletto di Forza Italia. Il ricorso, a cascata, riguarda però anche Stefano Costa, altro azzurro, entrato in consiglio per surroga dopo che Mario Mascia, il primo degli eletti di Forza Italia, è stato “promosso” in giunta (oggi è assessore al Lavoro e all’Urbanistica).

“In seguito alla rinuncia alla carica da parte del consigliere Mario Mascia, primo degli eletti della lista, ha assunto la posizione di controinteressato il consigliere subentrato per surroga Stefano Costa, il quale perderebbe il seggio in caso di accoglimento del ricorso”, spiega il Tar in un’ordinanza che dispone un’integrazione del contraddittorio nei confronti del consigliere comunale Stefano Costa.

La discussione della causa è stata fissata con udienza pubblica il prossimo 13 gennaio. A livello di voti singoli resi, Aimé aveva ottenuto 455 preferenze, Pin 86, ma il calcolo del seggio è legato ai voti delle liste all’interno delle coalizioni in maniera proporzionale. Erano stati 7341 per Forza Italia, 3657 per l’Udc.