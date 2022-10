Con i mocassini sul monte di Portofino: elicottero Drago soccorre un turista a Cala dell’Oro

Genova. Calzava mocassini durante un’escursione sul monte di Portofino. Per questo un turista tedesco, affaticato, non riusciva più a proseguire il cammino e sono dovuti intervenire i soccorsi in suo aiuto.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio in zona di Cala dell’Oro. L’uomo, classe 1967, è stato raggiunto dai tecnici del soccorso alpino e speleologico Liguria.

Non riuscendo a proseguire è stato necessario coinvolgere l’elisoccorso Drago dei vigili del fuoco che lo ha recuperato. I soccorritori sono rientrati a Camogli grazie alla barca ambulanza della locale Croce Verde.

Sono numerosi i casi di escursionisti, turisti e appassionati che partono per passeggiate senza un adeguato abbigliamento o scarpe adatte ai sentieri, come spiega Fabrizio Masella, presidente regionale del soccorso alpino e speleologico della Liguria, in un’intervista rilasciata a Genova24.

Sempre nel pomeriggio, l’elicottero Drago è intervenuto, insieme ad una squadra ‘di terra’ dei vigili del fuoco di Multedo, in soccorso di un 70enne che si era perduto sul monte Faiallo.