Commissione a Tursi su Fincantieri, Barbieri (Genova Domani): “Polemiche minoranza infondate”

Genova. “Le polemiche sollevate dalla minoranza sono infondate e pretestuose: la seduta di oggi era dedicata all’illustrazione del progetto con i tecnici degli assessorati competenti e così è stato. Come anche i gruppi di minoranza sapevano perché già comunicato, quella di oggi era solo la prima di tre sedute di commissione dedicate a Fincantieri proprio per approfondire un progetto strategico per la città, l’occupazione e lo sviluppo da tutti i punti di vista, urbano e sociale”.

Lo dichiara Federico Barbieri (Genova Domani), presidente della commissione Sviluppo economico che oggi ha retto i lavori della commissione sul ribaltamento a mare di Fincantieri abbandonata dalla minoranza in polemica con la giunta.

“Oggi l’illustrazione del progetto dal punto di vista urbanistico alla presenza, come è stato, dell’Assessore Mascia, con i tecnici che hanno illustrato le opere idrauliche necessarie al ribaltamento. La prossima seduta sarà dedicata agli aspetti sociali e occupazionali. È evidente che l’aver già ipotizzato la calendarizzazione, in stretto dialogo con azienda e parti sociali, di più sedute è un grande segno di attenzione da parte della maggioranza per una questione chiave nel futuro della nostra città”, ha aggiunto Barbieri.

“Stessa attenzione invece non è arrivata dai banchi della minoranza che, sebbene avesse l’opportunità di approfondire il progetto con i tecnici, ha preferito gettare tutto in caciara, abbandonare l’aula e lasciare gli auditi, in primis l’azienda, a illustrare il progetto ad aula semi vuota. Auspico che nelle prossime sedute la provocazione politica lasci spazio a un più efficace e utile approfondimento nel merito del progetto”, ha concluso il presidente della commissione VI.