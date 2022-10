Cogoleto, frontale tra auto e moto: ventenne gravissimo

Cogoleto. Un ragazzo di 20 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio in via Rossi, a Cogoleto, nel ponente genovese.

Il giovane era a bordo della sua moto quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con un’auto che viaggiava in direzione opposta.

Sul posto è arrivato il personale del 118 con l’automedica e i militi della Croce d’Oro di Sciarborasca. Inizialmente le sue condizioni non sembravano gravissime ma poi la situazione è precipitata.

Il ragazzo è stato intubato dai medici e trasferito, in codice rosso, con l’elicottero dei vigili del fuoco all’ospedale San Martino di Genova.