Circuito Slam by Head: lo Sporting Club Pegli 2 ha ospitato il Master

Genova. È andata agli archivi un’altra bella edizione del circuito giovanile Slam by Head, con il Master dello Sporting Club Pegli 2 andato in scena dopo le tappe organizzate nell’ordine al TC Finale, allo Junior San Benedetto e al CT Spezia e infine alla Lubrano Tennis Academy.

Il successo del circuito, che si rinnova di anno in anno, è testimoniato dai numeri, circa settecento ad ogni edizione i giocatori iscritti alle varie tappe, e dalla qualità dei giovani interpreti in campo ed è un successo favorito dalle novità che di volta in volta sono state introdotte a livello regolamentare.

Quest’anno ai fini della compilazione della classifica generale sono stati presi in considerazione non soltanto i risultati dello Slam, ma anche quelli dei tornei Kinder, Junior Next Gen in Liguria e dei Campionati regionali, fermo restando l’obbligo di aver comunque partecipato almeno ad una prova del Circuito Slam by Head.

“È stato un piacere constatare come il circuito si sia confermato anche quest’anno un grande successo – racconta Matteo Repetto, consigliere del Comitato regionale ligure e autentica anima dello Slam by Head -, anzi addirittura in crescita rispetto alle ultime edizioni. La classifica integrata fra i vari eventi ha fatto in modo che la partecipazione al Master fosse davvero di ottimo livello e rappresentativa dei valori assoluti dei giocatori in ambito regionale. Per il futuro speriamo di rendere il circuito sempre più competitivo e ci auguriamo che ragazzi e maestri lo vivano sempre più come uno strumento a disposizione per la crescita personale e tecnica dei giocatori, perché più ampia e più qualitativa è la partecipazione maggiori sono i benefici per i singoli e per l’intero movimento del tennis ligure”.

Vale la pena ricordare ancora l’ottima accoglienza dello Sporting Club Pegli 2 del presidente Gabriele Lolli Ghetti. Il circolo, che già ebbe grande impulso sotto la presidenza del compianto Giorgio Foglia, si è rinnovato nella dirigenza, nella struttura, grazie ai due nuovi splendidi campi in terra rossa e ai quattro campi da padel ed anche nella scuola tennis con il ritorno di Roberto Libbi e del suo staff.

A livello di Master poi, davvero impeccabile il lavoro del giudice arbitro Roberto Salvatore e di Riccardo Bozzano, direttore del torneo. A proposito di giudici arbitri, in occasione della premiazione è stato chiamato in campo a presenziare anche Gianni Campanella, praticamente giudice arbitro “ad honorem” dello Slam by Head e non solo.

Ci seguito i risultati delle finali e i vincitori, categoria per categoria.

Under 10 femminile

Vanessa Piccioli (Junior San Benedetto) b. Federica Piana (TC Finale) 62 26 10-1

Classifica generale: Vittoria Pannulo (Junior San Benedetto)

Under 10 maschile

Giovanni Parodi (Biancorosso Carcare) b. Filippo Del Giudice (TC Finale) 64 61

Classifica generale: Filippo Del Giudice (TC Finale)

Under 12 femminile

Viola Severi (TC Finale) b. Isabella Moreno (Golf e Tennis Rapallo) 62 64

Classifica generale: Viola Severi (TC Finale)

Under 12 maschile

Vincenzo Curinga Vincenzo (Park) b. Davide Dagnino (TC Finale) 62 62

Classifica generale: Vincenzo Curinga (Park)

Under 14 femminile

Francesca Borreani (Break Point Savona) b. Arianna Celle (Valletta Cambiaso) 62 26 12-10

Classifica generale: Arianna Celle (Valletta Cambiaso)

Under 14 maschile

Elia Cesare (CT Imperia) b. Lorenzo Elia (TC Finale) 64 75

Classifica generale: Elia Cesare (CT Imperia)

Under 16 femminile

Lucia Gaio (Park) b. Emma Peretti (TC Santa Margherita) 64 64

Classifica generale: Lucia Gaio (Park)

Under 16 maschile

Simone Massucco (Golf e Tennis Rapallo) b. Matteo Caravelli (TC Chiavari) 62 62

Classifica generale: Simone Massucco (Golf e Tennis Rapallo)

Nella classifica dei circoli il TC Finale si è confermato al primo posto. I primi posti della graduatoria:

1° TC Finale

2° Park Genova

3° Santa Margherita

4° Golf Rapallo

5° Valletta Cambiaso

6° TC Genova