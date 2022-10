Genova. La segnalazione nel canale Telegram Genova Alert parla chiaro.

All’alba di questa mattina un gruppo di cinghiali si è fatto una lunga passeggiata in pieno centro cittadino.

Attorno alle 6:10 sono stati segnalati in via XX Settembre, via Cesarea e via Galata. Successivamente, circa un’ora dopo, altra segnalazione in corso Sardegna all’altezza di via Carlo Varese.

(foto d’archivio)