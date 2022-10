Chiavari, il 31 ottobre festa di Halloween in piazza Mazzini

Chiavari. Halloween in piazza Mazzini tra mostri, dolcetti e scherzetti. Un pomeriggio dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie, con giochi, laboratori e truccabimbi.

A organizzare l’evento il Centro Famiglia Tigullio e la cooperativa il Sentiero di Arianna, in collaborazione con il Comune di Chiavari.

Lunedì 31 ottobre, a partire dalle 15.30, gli animatori saranno in piazza per organizzare le attività a misura di bambino.

“Una giornata dedicata ai più giovani, all’insegna del divertimento e della socialità – dichiara la vicesindaca e assessora ai servizi sociali, Michela Canepa – Il Centro Famiglia Tigullio è una realtà molto apprezzata che si impegna ad organizzare laboratori ed incontri gratuiti per le famiglie, con il supporto di professionisti del settore. La festa sarà anche un’occasione per inaugurare la stagione invernale degli appuntamenti che torneranno a svolgersi presso la sede in via della Cittadella”.