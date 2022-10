Chiavari, con ‘Citypass-Carta blu’ tornano le agevolazioni tariffarie per mezzi pubblici per gli over 65

Chiavari. Da oggi i cittadini chiavaresi over 65 potranno richiedere la “Carta Blu – CityPass”, ovvero la tessera che consente di ottenere 6 abbonamenti mensili gratuiti (nei mesi scelti dall’interessato nell’arco dell’anno solare 2023) per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, urbani ed extraurbani, di AMT.

“Abbiamo confermato un’agevolazione per i cittadini chiavaresi ultrasessantacinquenni che risulta ancora più significativa in questo duro periodo di rincari diffusi e aumento del costo della vita – spiega il vicesindaco e assessore ai servizi sociali Michela Canepa – È anche un modo per tutelare la loro indipendenza e sostenerli concretamente, incentivando allo stesso tempo l’utilizzo dei mezzi pubblici”.

Il modulo può essere scaricato dal sito www.comune.chiavari.ge.it oppure ritirato presso l’Ufficio Front Office del Comune di Chiavari (P.zza N.S. dell’Orto, 1 Piano Terra) sino al 2 dicembre 2022, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il lunedì e mercoledì anche nel pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30.

I requisiti necessari sono l’età anagrafica, necessariamente superiore ai 65 anni, la titolarità di ISEE ordinario fino ad un massimo di 9.500 € e la residenza nel Comune di Chiavari. La documentazione deve essere presentata all’Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il lunedì e mercoledì anche nel pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30, entro e non oltre le 12.30 del 2 dicembre 2022, corredata dal modulo di richiesta debitamente compilato, dall’attestazione ISEE ordinaria rilasciata nell’anno 2022 e dalla copia del documento di identità.

Per ogni ulteriore informazione, l’interessato può telefonare al numero 0185/365362 oppure scrivere all’indirizzo mail: trasporto.scolastico@comune.chiavari.ge.it