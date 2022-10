Chiavari, cinema Mignon sold out per la proiezione del film ‘Il morso del ramarro’

Chiavari. La prima proiezione del film “Il Morso Del Ramarro”, tratto dal libro della scrittrice Valeria Corciolani, si è svolta venerdì scorso al cinema Mignon di Chiavari ed è stata sold out.

Mercoledì 12 ottobre le ultime proiezioni delle 15.00 e delle 17.15 saranno chiuse dal produttore Nerio Bergesio e dalla regista la regista Maria Lodovica Marini, in partenza per Pisa con la prima data del tour nazionale.

“Siamo molto soddisfatti e orgogliosi dell’importante risultato raggiunto come gruppo di lavoro cinematografico. Alla prima del film hanno preso parte moltissime persone e la vendita dei biglietti è stata esaurita in pochissimo tempo. Sono state numerose le richieste da parte del pubblico interessato per poter partecipare al primo spettacolo, ma purtroppo abbiamo dovuto negare a molti questa possibilità poiché la sala era già sold out” afferma il gestore del cinema Mignon di Chiavari Massimo Colombi.

E prosegue: “Alla proiezione di lunedì abbiamo chiuso con una cifra record per il cinema Mignon: 1.000 spettatori! E’ un risultato enorme, frutto di un lavoro collettivo e condiviso che ci ha permesso di ottenere grandi soddisfazioni. I riscontri da parte del pubblico sono stati molto positivi e il film è piaciuto. Ci teniamo ad esprimere un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno preso parte a questa avventura che è iniziata quasi 2 anni fa e si è concretizzata ora con la celebrazione della vera protagonista di tutte le azioni: la città di Chiavari, prezioso gioiello di inestimabile valore storico, sociale, artistico e culturale che appartiene a tutti noi”.

Infine conclude: “Grazie alla Liguria, e in particolare al Tigullio, che ha permesso di far conoscere e diffondere sempre di più il nostro territorio sdoganandolo a livello internazionale. L’ultima proiezione a Chiavari e poi nei cinema delle più importanti città, tra cui Roma, Milano e Torino. Proprio ieri abbiamo superato i 1.000 spettatori e il risultato ottenuto è ottimo, anche in considerazione del fatto che il film è stato realizzato a livello locale. È stato molto emozionante vedere la città di Chiavari sul grande schermo e le riprese effettuate hanno offerto un grande effetto scenografico”.