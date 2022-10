Centro storico, raffica di controlli dei carabinieri e Nas: 2 arresti e 5 denunce

Genova. Due arresti e cinque denunce: è questo il bilancio dell’attività di controllo del centro storico effettuato dai carabinieri di Genova in collaborazione con il NAS.

In particolare il primo arresto riguarda un 30enne, italiano, con pregiudizi di polizia, per furto aggravato. L’uomo

si era intrufolato nel mercato comunale di Piazza del Carmine per rubare soldi da due registratori di cassa. Il 30enne è stato sorpreso e bloccato dai militari intervenuti sul posto. La refurtiva recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari.

Il secondo arresto invece riguarda un senegalese di 30 anni per spaccio di droga. L’uomo è stato sorpreso cedere alcuni grammi di eroina e cocaina a due giovani italiani, segnalati come assuntori. Poi nel corso della perquisizione, sono state trovate una trentina di dosi di cocaina e denaro contante.

Inoltre, nell’ambito dello stesso servizio, sono state denunciate in stato di libertà 5 persone: un 25enne italiano trovato con un un coltello a serramanico con lama di 8 centimetri; tre giovani tunisini, irregolari sul territorio nazionale, risultati privi di validi documenti; una 40enne italiana, risultata colpita fa foglio di via obbligatorio da Genova per due anni.

Nel corso del servizio, i carabinieri del N.A.S. hanno controllato un mini market e un venditore di kebab, rinvenendo alimenti scaduti e carenze igienico sanitario effettuando complessivamente sanzioni per oltre 1.000 euro.