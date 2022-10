Centro storico, controllo straordinario congiunto di carabinieri e polizia locale: 2 arresti e 7 denunce

Genova. Servizio di controllo straordinario congiunto ieri da parte di carabinieri e polizia locale nel centro storico di Genova. Il bilancio è di due arresti e 7 denunce.

A finire in manette un 40enne del Gambia, colto sul fatto mentre vendeva crack e un 55enne marocchino arrestato anche lui per spaccio.

Nel corso dell’attività sono stati impiegati 30 carabinieri in divisa e abiti civili, e 25 agenti della polizia Locale con il supporto dei cinofili. Circa 100 le persone identificate e numerosi i veicoli controllati.

«Il buon esito dell’operazione congiunta, della scorsa notte, tra la Polizia locale e i Carabinieri va nella direzione della prevenzione dei fenomeni di microcriminalità nel centro storico. Abbiamo già ottenuto risultati molto buoni, riconosciuti anche dalle associazioni dei residenti, in via Prè e stiamo estendendo le azioni per stroncare fenomeni come lo spaccio a tutta la zona, con operazioni mirate di concerto con le altre forze dell’ordine. Ringrazio gli agenti della Polizia Locale, oltre che il Comando provinciale dei Carabinieri, per il successo di un’operazione importante, che dimostra l’efficacia del lavoro congiunto tra PL e forze dell’ordine anche su un territorio complesso come quello del centro storico». Lo dichiara l’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino.