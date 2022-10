Centenario del Milite Ignoto, il Treno della Memoria arriva a Genova

Genova. Questa mattina il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei ha partecipato, nella stazione ferroviaria di Genova–Principe, alla cerimonia in onore del “Treno della memoria” che, proveniente da Trieste, oggi compie una sosta nel capoluogo ligure prima di raggiungere, il 4 novembre prossimo, la Capitale. L’iniziativa rientra fra le manifestazioni organizzate in occasione del centenario della traslazione da Trieste a Roma delle spoglie del “Milite Ignoto”, simbolo dei caduti di tutte le guerre.

L’Assemblea legislativa della Liguria ha partecipato attivamente alle iniziative assunte per celebrare il Centenario e, in particolare, ha contribuito con successo alla campagna affinché ogni Comune della regione riconoscesse la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto e, in segno di omaggio per l’impegno profuso in questo progetto, il presidente Gianmarco Medusei il 29 novembre 2021 ha conferito il sigillo d’argento del Consiglio regionale al generale dei Carabinieri in congedo Rosario Aiosa, presidente del Gruppo Medaglie d’Oro al Valor Militare, che ha portato a termine l’iniziativa anche grazie al grande lavoro svolto da Paolo Galantini, referente del progetto per la Liguria.

«L’arrivo a Genova del “Treno della Memoria” – dichiara oggi il presidente Medusei – è motivo di particolare orgoglio per l’Assemblea legislativa perché rappresenta il coronamento dell’impegno assunto dal Consiglio regionale, già a partire dal 2020, affinché tutti coloro che hanno messo a disposizione la propria vita per difendere la Patria e i valori democratici avessero gli onori più alti. La Liguria, infatti, è stata la prima regione in Italia che, con tutti i suoi 234 Comuni, ha riconosciuto la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto: il progetto dell’Associazione Gruppo Medaglie d’Oro al Valor Militare è lodevole ed è stato portato a termine anche grazie al sostegno garantito dalla nostra Assemblea. Oggi, dunque, il sacrificio di ogni militare è patrimonio di tutta la Liguria».