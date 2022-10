Molini di Triora. Si aggrava il bilancio dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio a Molini di Trioso, quando una abitazione è letteralmente esplosa a causa forse di una fuga di gas: quattro ventenni dei sei amici rimasti feriti nell’esplosione sono in condizioni gravissime. Trasferiti in elicottero al centro grandi ustionati di Villa Scassi, a Genova, hanno riportato ustioni di secondo e terzo grado e sono stati intubati.

L’alloggio in cui si è verificata l’esplosione appartiene ai genitori di una delle due ragazze rimaste ferite. Si tratta di un appartamento al pian terreno di un edificio in cui sono presenti tre alloggi, dei quali uno solo è abitato stabilmente da un inquilino per il quale il Comune ha già trovato un alloggio provvisorio. Lo stabile è stato posto sotto sequestro dalla Procura di Imperia, che ha aperto un fascicolo per compiere accertamenti sull’accaduto. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

L’esplosione si è verificata nel vano cucina, che comprende anche angolo cottura e soggiorno. Sembra che i giovani stessero cucinando nel momento in cui si è verificato il disastro, il cui bilancio poteva essere ancora peggiore: solo per un soffio, infatti, non è crollato l’intero immobile. Le indagini dovranno far luce anche sull’impianto presente nell’alloggio, dove i vigili del fuoco hanno trovato alcune bombole di gpl.

Mercoledì 2 novembre, i vigili del fuoco eseguiranno un dettagliato sopralluogo per capire con esattezza da dove è partita l'esplosione e quale sia stato l'innesco.