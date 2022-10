Caro energia, gli alberghi in riviera chiudono in massa: “Costi stratosferici e poche speranze”

Genova. Chiude lo Splendido a Portofino, chiude il Miramare a Rapallo, chiudono l’Imperiale, il Metropole e il Continental a Santa Margherita Ligure, chiude il Bristol a Zoagli. Tra i pochi hotel di lusso a restare aperti nel Tigullio c’è l’Excelsior di Aldo Werdin, che è pure presidente di Federalberghi Liguria e con tono rassegnato riassume la situazione: “Andiamo verso il 90% di chiusure quest’inverno, molto più degli anni passati. A meno che il nuovo governo e l’Unione Europea non prendano decisioni urgentemente, ma abbiamo poche speranze”.

Persino nelle mete più esclusive della Riviera di Levante, per albergatori che dal punto di vista finanziario hanno le spalle larghissime e anni di esperienza nel settore, i costi sono diventati insostenibili. “Il punto è che le uscite a bilancio sono più che raddoppiate – spiega Werdin -. Non c’è solo l’energia. Le bollette che ci arrivano sono stratosferiche, ma tutta la merce continua ad aumentare. E in un momento in cui per lavorare si abbassano i prezzi, molte imprese corrono il rischio di perdere quello che hanno guadagnato durante l’estate”. Succede agli hotel di fascia alta, figurarsi quelli più popolari.

Certo, in riviera il periodo invernale è sempre stato di bassa stagione, se non bassissima. “Però in passato eravamo soliti chiudere qualche settimana a novembre, poi si riapriva per Sant’Ambrogio – ricorda Werdin -. Si lavorava nei weekend, poi arrivava il periodo di Natale e si andava avanti almeno fino all’Epifania. Il problema non è la domanda: se un nostro cliente vuole venire a festeggiare il Capodanno in riviera lo fa comunque. Abbiamo avuto altri periodi di crisi e abbiamo tenuto duro, ora però non ce la facciamo. Chi ha soldi da investire ne approfitterà per fare lavori di ristrutturazione. Noi abbiamo deciso di non chiudere per una questione di immagine. Per il resto rimarranno aperti solo i piccolissimi alberghi a conduzione familiare o semi-familiare che ospitano gli operai edili impegnati nei cantieri e poco altro”.

E a Genova cosa succede? Come sempre la città risente di dinamiche diverse da quelle rivierasche. “Non sappiamo ancora quanti chiuderanno, dipende da tante variabili – risponde Gianluca Faziola di Federalberghi Genova -. I costi sono esplosi, per alcuni le bollette sono decuplicate. Ma pensiamo per esempio alle lavanderie industriali che lavorano solo con gas e corrente elettrica: per noi è stato l’ennesimo aumento. Però non è solo quello: prima o poi la gente finisce i soldi. I rincari stanno già impattando sulle famiglie e prima o poi impatteranno sul turismo. Se uno è in difficoltà, magari prima di rinunciare alla bistecca rinuncia al weekend a Genova”.

Insomma, nel capoluogo molto dipenderà dal livello della domanda, cioè della clientela, tenuto conto che in inverno è più facile vedere turisti in città che al mare. “Ognuno farà i suoi conti – prosegue Faziola – ma se crolla anche la domanda diventa tutto più complicato. Purtroppo il tema è quello che accadrà a livello nazionale ed europeo, se arriverà il price cap sul gas, se ci sarà il credito d’imposta. Il caro energia ha messo in ginocchio soprattutto chi aveva buoni contratti e ha visto un aumento vertiginoso dei costi”.

Al momento, dopo un’estate “fenomenale”, si attende un primo bilancio dell’autunno: “Per i Rolli Days aspettiamo domenica sera per dire com’è andata. Ottobre è stato un buon mese, abbiamo rivisto un bel po’ di congressi. Ora c’è il ponte di Ognissanti, qualcosa si sta muovendo, soprattutto gli italiani”. Da novembre tornerà la promozione con la Genova City Pass 72 ore in omaggio per chi si ferma tre notti a dormire. Ma basterà a scongiurare un inverno senza turisti? “L’incognita c’è, per ora stiamo alla finestra”, conclude Faziola.