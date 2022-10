Caro energia, Genova non rinuncia alle luminarie natalizie ma quest’anno saranno “light”

Genova. La crisi energetica non spegne le tradizionali luminarie natalizie a Genova, che tra l’altro sarà Capitale Europea del Natale 2022 e a Capodanno sarà in vetrina su Mediaset. Ma quest’anno sarà imperativo mantenere un occhio di riguardo per le bollette. E quindi sì alle luci nelle strade pagate dai commercianti, ma cercando di “ottimizzare” i consumi con una riduzione degli orari di accensione e puntando a un aumento delle risorse messe a disposizione dal Comune. Sì anche all’illuminazione scenografica in piazza De Ferrari, anche se probabilmente sarà rivestito solo il palazzo della Regione e non tutti gli edifici intorno alla fontana.

Da parte dei Civ genovesi è arrivato un sostanziale via libera, sia pure sofferto a causa della crisi che molti negozianti stanno vivendo. “Ci sono due situazioni – spiega Umberto Solferino, presidente della consulta dei Civ -. C’è una linea di estrema apertura da parte del nostro gruppo, per cui chi ha possibilità economiche proverà a fare questa operazione. Questa tendenza è stata sposata dall’associazione. Il mio pensiero da imprenditore l’ho espresso a titolo personale: secondo me non si doveva fare nulla, se non qualcosa di molto simbolico in ogni consorzio. Abbiamo sempre fatto sacrifici, ora siamo in una condizione proibitiva”.

“I motivi per rinunciare erano tanti, anche etici, non solo legati ai costi – sottolinea Ilaria Natoli, presidente del centralissimo Civ di via XX Settembre -. D’altra parte siamo capitale del Natale e non possiamo certo accogliere i turisti al buio. Non solo noi in centro, ma tutti cercheranno di contribuire alle luminarie”. Come si tenterà di risparmiare? “Le luci a led vengono usate ormai da anni. Punteremo a ottimizzare gli orari di accensione, cercando di abbattere gli sprechi dando comunque l’immagine di una città illuminata. Nella notte di Capodanno saranno prolungate, di sicuro non nei giorni precedenti”.

“Il contributo chiesto a ciascun commerciante per le luminarie in genere non è inferiore ai 120-150 euro – prosegue Solferino -. Ma oggi, in un momento in cui molti di noi non riescono a pagare la corrente, anche mettere 100 euro è difficile. E i bandi del Comune non coprono l’intera cifra. È chiaro che alcune aree geografiche della città sono più ricche, il problema è che altri non hanno le stesse possibilità”.

A chiedere di fare uno sforzo è stata soprattutto l’assessora Paola Bordilli, dopo che il sindaco Marco Bucci aveva indicato la strada: niente tagli, nemmeno per le luminarie. Anche perché il titolo di European Capital of Christmas, patrocinato dal Parlamento Europeo e assegnato anche alla città spagnola di Sebastián, doveva essere onorato, anche esteticamente. Perciò il bando per i negozianti sarà riproposto e probabilmente ampliato rispetto alle passate edizioni.

“L’anno scorso abbiamo stanziato 160mila euro, quest’anno puntiamo alla cifra tonda, 200mila euro – spiega Bordilli -. La logica che seguiamo da due anni è vincente e propositiva per i Civ. Noi eroghiamo subito una cifra base a ogni Civ che dichiara di spendere almeno quell’importo. L’anno scorso erano 1.200 euro, cercheremo di portarli a 1.300. La parte rimanente del budget viene erogata secondo una graduatoria stabilita da una commissione che valuta diversi parametri: la presenza delle luci solo nelle vie con negozi o anche nelle piazze, l’innovatività del progetto, l’efficientamento energetico, anche se i sistemi a led non creano consumi paurosi”.

C’è poi l’intenzione di investire altro denaro per illuminazioni d’impatto pagate direttamente dal Comune (l’anno scorso erano costate circa 180mila euro). Ma non sarà facile trovarlo, in un momento in cui l’amministrazione fatica a far quadrare i conti. Per garantire le risorse necessarie, anche per l’ampliamento dei contributi, servirà una variazione di bilancio.

“Stiamo studiando delle soluzioni per contenere il più possibile le spese energetiche, ma sicuramente l’intenzione è garantire un’adeguata illuminazione natalizia, soprattutto quest’anno in cui Genova è la Capitale europea del Natale, un riconoscimento importante su cui la nostra amministrazione sta lavorando anche in ottica di attrattività turistica – ribadisce l’assessora Bordilli -. Nelle scorse festività natalizie, le installazioni artistiche nei quartieri da Voltri a Nervi, passando per le vallate, con slitte, palle di neve e babbi natale hanno avuto un grande apprezzamento da parte dei genovesi e potrebbero essere anche implementate visto che sono a risparmio energetico con la tecnologia led”.

Invece l’illuminazione scenografica di piazza De Ferrari sarà sponsorizzata da Iren, che si accollerà anche i costi per tenerla accesa. A differenza degli anni scorsi, sulla facciata della Regione dovrebbero comparire spettacolari figure natalizie anziché la cascata di luce che abbelliva anche il Ducale, il palazzo della Borsa e il Carlo Felice. Confermato il tradizionale albero di Natale che sarà donato dalla Lombardia.