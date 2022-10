Caro energia e piscine in crisi, Rete Maker: “Due le possibili soluzioni presentate in Comune”

Genova. “Stiamo vivendo un periodo di grande crisi a causa dell’elevato costo delle bollette, sia a livello nazionale che locale, che sta portando alla chiusura di tanti impianti sportivi” afferma Gianluca Argiolas, presidente di Rete Maker, rete di piscine liguri.

“La rete Maker, di cui fanno parte gestori di diverse piscine genovesi e non solo, è nata un anno fa per far fronte al caro bollette dovuto dalla crisi del Covid. Aggregandoci siamo riusciti a bloccare i prezzi delle tariffe dei costi energetici. Così fino ad ora siamo riusciti a non subire il peso dell’energia elettrica e del gas. Ma tra dieci giorni questi prezzi scadranno e le società avranno un aumento importante dei costi.

“Per fortuna la situazione attuale non è quella di agosto in cui abbiamo visto dei forti picchi dei prezzi delle materie energetiche. Per esempio, per una delle piscine più grandi della città, la bolletta dell’energia elettrica è passata da 7.500 euro a 38mila euro da un anno all’altro”.

“Noi di Maker abbiamo portato in Consiglio comunale due diverse soluzioni possibili. La prima è quella di arrivare all’efficienza degli impianti sportivi totali, ossia che gli impianti del Comune di Genova siano carbon e energy free attraverso un investimento sia pubblico che privato. Il Comune potrebbe pagare le bollette dei gestori per due anni, mentre i gestori rendono efficiente l’impianto con investimenti innovativi”.

“Mentre la seconda vedrebbe la Regione Liguria come terzo membro della squadra: su esempio del bando ‘dote sport’ di Regione Liguria, si potrebbe ipotizzare, in accordo tra Regione e Comune, di consentire ai gestori di impianti energivori di aumentare i prezzi delle attività proposte congrui al periodo. Regione Liguria potrebbe emettere un voucher nei confronti degli utenti, finanziato con la nuova programmazione europea, che vada a coprire tale

l’aumento, senza così causare aggravio alle famiglie già in difficoltà”.

Il Comune di Genova sta studiando una misura a sostegno degli impianti sportivi in sofferenza per il caro energia e entro dicembre è pronto a destinare un milione di euro per i gestori.

“Prendiamo atto con piacere della notizia ma crediamo che contributi a fondo perduto servono, ma sono palliativi. Non sono risolutivi. Noi crediamo sia necessario un intervento deciso e lungimirante, con l’obiettivo di abbassare i consumi. Questo lo si può fare solamente con l’efficientamento energetico. Per questo chiediamo che i preannunciati bandi della Regione Liguria possano uscire rapidamente e vedere anche le società sportive tra i destinatari. Il problema è che l’attuare progetti di efficientamento seri necessita di tempo. Ma in questo momento tempo non ce n’è”.

Rete Maker

Maker è una Rete di Imprese unica nel suo genere a livello nazionale, che aggrega gestori di impiantistica sportiva. Attualmente, gli associati alla Rete Maker, gestiscono 17 impianti: Impianto Polisportivo La Sciorba, Piscina di Sestri Levante, Piscina di Taggia, Palasport di Bordighera, Piscina di Sanremo, Centro sportivo Foltzer, Piscina di Pontedecimo, Piscina di Sestri Ponente, Piscina di Chiavari, Impianto sportivo di Prà, Impianto sportivo Lago Figoi, Piscina del Porto Antico, Campo sportivo La Sciorba, Piscina di Casella.

Più tre strutture fuori dalla Liguria: centro polisportivo presso Settimo Milanese (MI), impianto sportivo Il Bellavita presso Spinetta Marengo (AL) e centro acquatico presso Outlet di Serravalle (AL) per conto di McArthurGlen.