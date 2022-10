Carlo Felice, Toti: “Congratulazioni a Paolo Conte per la vittoria del premio Assomusica-Elma”

Genova. “Con un pubblico proveniente da tutto il mondo e da ogni parte d’Italia, ieri il Teatro Carlo Felice ha fatto registrare il tutto esaurito per il concerto di Paolo Conte, premiato dal presidente di Assomusica Vincenzo Spera e dal vicepresidente di ELMA Jens Michow con il prestigioso Premio Assomusica – ELMA” Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Cultura Giovanni Toti sul premio speciale assegnato ieri al Teatro Carlo Felice a Paolo Conte dall’Associazione degli Organizzatori e Produttori di Spettacoli di Musica dal Vivo, insieme con ELMA (European Live Music Association).

E prosegue: “A lui va il mio plauso da assessore alla Cultura e lo Spettacolo per un altro evento che segna una grande stagione artistica per tutta la Liguria, patria di grandi cantautori italiani. Grazie a Paolo Conte anche per aver magistralmente dipinto la nostra terra in “Genova per noi”, rendendo nazionale il termine dialettale genovese “macaia”, ora pronto ad entrare nell’aggiornamento della versione digitale 2023 del vocabolario della lingua italiana Zingarelli”.