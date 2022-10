Capra in A7, il padrone non si trova: scattano i termini per l’adozione

Genova. Era stata una delle protagoniste tragicomiche dell’estate viaria di Genova e della Liguria, ma ad oggi sembra che tutti si siano dimenticati di lei, soprattutto i suoi padroni. Stiamo parlando della capretta ritrovata e recuperata non senza fatica da parte delle polizia strada lo scorso agosto sulle carreggiate della A7, e successivamente presa in custodia dalla civica amministrazione.

Ecco, nel frattempo, dopo quelle giornate di notorietà, l’oblio è calato sul povero ma intraprendente animale, rimasto di fatto senza padrone. E soprattutto senza gli indentificativi previsti dalle normative. Per questo motivo il Comune di Genova ha pubblicato l’annuncio di ritrovamento animale per cercare il legittimo ma forse distratto padrone.

L’avviso sarà valido per due domeniche, una decina di giorni a partire da oggi: nel caso nessuno si facesse vivo per reclamare la pecora, pardon, la capra smarrita, allora i scatteranno i termini per una adozione a terzi. Nella speranza che l’eventuale nuovo padrone abiti lontano dai caselli.