Canottaggio, Argus 1910 e LNI Sestri Ponente in evidenza alla regata giovanile di Pra’

Genova. Il campo di regata di Genova Pra’ ha ospitato una regata promozionale, quinto appuntamento stagionale del 2022, dedicata in particolar modo alle categorie giovanili e aperta anche alle altre regioni.

La Canottieri Argus 1910 firma il singolo Ragazze con Giulia Ghibaudo, il doppio Allieve B2 con Palazzi e Castagnola, il doppio Allievi B2 con Canale e Caperoni. Vincono anche gli Allievi B2 Bianca Bernardi, Aldin Apuzzo e Manuel Tosi.

LNI Sestri Ponente d’oro nel 7,20 e nel singolo Cadetti con Alice Lauletta, nel 7,20 Allievi C con Riccardo Dario Ricatti, nel 7,20 Allievi C con Alessio Mastrorilli, nel 7,20 Allieve B1 con Viola Bellicchi e nel singolo Allieve C con Alice Costantini. Bene anche il misto Rowing-LNI Sestri Ponente con Acquilino-Canale nel doppio Ragazze.

Al Rowing Club Genovese i successi nel singolo 7,20 Allievi B2 con Valerio Guarnieri, nel 4 di coppia Cadetti con Torre, Pinna, De Palma e Vallarino, nel 7,20 Allievi A con Jacopo Garlaschi, nel doppio Allieve C con Lattanzio e Pozzobon.

Candia 2010 a segno con Jacopo Cappagli nel singolo Ragazzi, con Guidi Colombi-Schirinzi nel doppio Ragazzi e con il misto LNI Sestri Ponente formato da Cappagli, Guidi-colombi, Schirinzi e Costa.

Colace e Bignone vincono nel doppio Allievi B2 con i colori della Canottieri Sampierdarenesi così come Federico Abbracchio nel 7,20 Allievi B1 e il cadetto Roberto Terranova.

Club Sportivo Urania vincente nel singolo Ragazzi con Giulio Albano e con la cadetta Carlotta Savona. Va alla Sportiva Murcarolo il singolo Ragazzi grazie a Matteo Bossone (primo anche nel doppio con Pietro Podestà), il doppio misto Cadetti Fiamme Gialle con Cantilonne-Santoriello.

Gabriele Di Caro porta la Velocior Spezia sul più alto gradino del podio nel singolo Cadetti, così come Teseo Campi nel 7,20 Allievi C e il doppio Allievi C Trucco-Guano.