Cane lasciato in auto sotto il sole: vigili del fuoco sfondano il vetro per salvarlo

Rapallo. Una cane di grossa taglia, un dobermann femmina, è stato liberato dalla macchina in cui era stato chiuso solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto sfondare un vetro per mettere in salvo l’animale.

L’episodio è avvenuto sabato 29 ottobre a via Gattorno a Rapallo. Un passante nota spuntare dai sedili di una macchina parcheggiata sotto il sole e con i finestrini totalmente chiusi il muso di un grande cane, evidentemente affaticato dalla temperatura, e chiama immediatamente i soccorsi.

Giunti sul posto i vigili del fuoco provano a capire le condizioni di salute della bestiola che sembra non dare segni di reazione. Bisogna fare in fretta. Dopo aver provato a contattare inutilmente il padrone dell’auto, provano ad aprire una portiera ma senza successo. Alla fine si decide di sfondare un vetro.

Aperto l’abitacolo il doberman si fa avvicinare. Viene preso in carico dai militi della Croce Bianca che lo trasportano dal veterinario. Sul posto anche la polizia locale che assumerà le iniziative previste dalla legge.

(Foto: La voce del Tigullio)