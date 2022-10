Campionati Nazionali Universitari, 13 medaglie per il Cus Genova: 4° nel canottaggio e 6° nella canoa

Genova. Sono ufficialmente terminati i Campionati Nazionali Universitari di Canoa e Canottaggio 2022, andati in scena per il secondo anno consecutivo a Sabaudia. Ottimi risultati per la spedizione del CUS Genova, capace di portare in alto i colori dell’Università degli Studi di Genova con un ricco medagliere: 13 medaglie totali di cui nove ori e quattro argenti, che sono valsi il quarto posto complessivo nel canottaggio e il sesto nella canoa tra tutti i CUS partecipanti.

La squadra di canottaggio era composta da Tommaso Rossi, Ermanno Virgilio e Filippo Brissolari del Rowing Club Genovese, da Cesare Bozzo della Sportiva Murcarolo, da Marta Falossi del CC Esperia Torino, da Maria Sole Perugino della SC Canottieri, Anita Gnassi della Canottieri D’Aloja e da Gemma Ghinelli della Canottieri Vittorino da Feltre. Tutti studenti universitari dell’Ateneo tra Ingegneria, Scienze Biologiche, Scienze Naturali, Matematica e Scienze Motorie. La coppia di canoisti impegnata con i colori del CUS Genova era composta invece da Andrea Tarditi e Matteo Gerace, entrambi atleti dell’APD Canottieri Sabazia, studenti rispettivamente di Scienze Motorie e Scienze dei Materiali.

La squadra di canottaggio ha conquistato dieci medaglie, delle quali sei ori e quattro argenti. Tommaso Rossi e compagni hanno primeggiato nel 4- maschile, nel 4x mix, nel 2x PLM, nel 4x femminile, nel 4- maschile e nel 2x femminile, ottenendo anche il secondo posto nel 2x mix, nel 4x femminile, nell’1x femminile e nel 2x femminile. Tre invece le medaglie ottenute dalla squadra di canoisti, tutte d’oro: nel C1 1000, nel C1 500 e nel C1 200.

“Ci aspettavamo che la squadra andasse forte ma non così forte – dichiara Gabriele Gaglioti, collaboratore tecnico della FIC e allenatore al seguito della squadra di canottaggio -. Non ci aspettavamo un risultato così grande, specialmente osservando i primi equipaggi contro cui i nostri atleti hanno gareggiato, veramente di rilievo. Molto bene anche la squadra femminile, capace di amalgamarsi bene, cosa che fa presagire una buona stagione e un buon inizio. Il loro traguardo è merito loro al 100%, in quanto sono stati capaci di organizzarsi in autonomia al meglio. Questi risultati fanno ben sperare per la stagione sia a me sia a Giulio Basso, anch’egli collaboratore tecnico federale. Non era presente fisicamente nella trasferta ma ha seguito i ragazzi e le ragazze nella preparazione. Io sono la sua spalla e lui è la mia”.

Questo il commento dei canoisti Tarditi e Gerace: “Ci siamo trovati molto bene, è stata un’esperienza divertente in cui abbiamo legato anche con la squadra di canottaggio. Abbiamo un pochino patito le assenze di alcuni membri della squadra dell’anno scorso ma siamo molto soddisfatti per i risultati. In generale siamo contenti della trasferta in quanto c’era competitività ma si respirava un’atmosfera serena, con atleti che hanno voglia di gareggiare e divertirsi. Ringraziamo il CUS Genova per averci permesso di fare questa trasferta, la squadra di canottaggio per averci supportato nel trasporto delle barche e anche chiaramente alla nostra società, ovvero l’APD Canottieri Sabazia”.

Grande soddisfazione in casa CUS Genova per un risultato complessivamente migliore di quello ottenuto durante la scorsa edizione. Nel 2021 a Sabaudia erano state collezionate 11 medaglie a differenza delle 13 conquistate nell’edizione 2022.