Cambio appalto pulizie in Amiu senza consultare i sindacati, la Uiltrasporti: “Inaccettabile”

Genova. Amiu ha scelto dal prossimo 1° novembre di aderire alla convenzione Consip FM4, procedendo ad un cambio d’appalto senza gara e di affidare a Dussmann Service il nuovo contratto.

La Uiltrasporti Liguria denuncia che la stessa Dussmann, pur essendo una multinazionale, è evidentemente incapace di sostenere l’onere dell’incarico tanto da dover richiedere in regime di subappalto l’intervento di un’altra azienda, peraltro anch’essa non del territorio. Inoltre, e ancor più gravemente, le due aziende hanno contattato gli attuali lavoratori addetti alle pulizie per AMIU per la firma dei nuovi contratti senza prima aver incontrato i rappresentanti sindacali.

“Un comportamento assolutamente intollerabile – commenta Silvana Comanducci, segretaria regionale Uiltrasporti Liguria – che nasconde tra l’altro altri aspetti poco chiari all’interno di questa vicenda. Al di là della scelta di AMIU di cambiare appalto senza gara, mossa poco condivisibile, insospettisce la scelta di aggiungere nel prossimo contratto d’appalto per le pulizie 19 siti periferici che fino ad oggi sono gestiti da aziende del territorio, con il rischio di lasciare a casa decine di lavoratrici e lavoratori” prosegue Comanducci.

La Uiltrasporti diffida di far sottoscrivere i contratti ai lavoratori in assenza di verbale di cambio appalto e soprattutto senza una chiara suddivisione del personale tra Dussmann e azienda in subappalto e si riserva fin d’ora ogni azione a tutela dei lavoratori interessati in questa procedura alquanto anomala e non tutelante ai sensi di Legge e di contratto, ritenendo fin d’ora Amiu spa responsabile di ogni eventuale danno subito da lavoratrici e lavoratori.